Peste 3.100 de angajați ai combinatului Liberty Galați și ai companiei Liberty Tubular Products Galați vor beneficia de măsurile de protecție prin Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, după ce Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice necesare aplicării acestora.

Măsurile vizează 2.963 de salariați ai Combinatului Siderurgic Liberty Galați și 137 de angajați ai Liberty Tubular Products Galați, operatori economici de interes strategic aflați în procedura concordatului preventiv.

Executivul a aprobat modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006, asigurând cadrul procedural pentru aplicarea măsurilor adoptate anterior prin OUG nr. 44/2026.

„În spatele acestor cifre sunt 3.100 de oameni care au muncit și care au dreptul să își primească salariile. Pentru ei, fiecare zi de întârziere înseamnă facturi neplătite, griji pentru familie și nesiguranță. Prin aprobarea acestor norme facem posibilă aplicarea măsurilor de protecție și plata drepturilor salariale restante în condițiile prevăzute de lege. Salariații nu trebuie să suporte consecințele dificultăților financiare ale companiilor la care lucrează”, a declarat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Neplata salariilor a generat proteste și incertitudine în rândul angajaților, atât în privința recuperării drepturilor salariale restante, cât și a continuării activității companiilor și păstrării locurilor de muncă.

Plafonul de garantare a fost dublat

Impactul financiar estimat al măsurilor este de aproximativ 96,5 milioane de lei. Din această sumă, 91,2 milioane de lei sunt destinate salariaților Combinatului Siderurgic Liberty Galați, respectiv 60,8 milioane de lei în 2026 și 30,4 milioane de lei în 2027.

Alte aproximativ 5,1 milioane de lei sunt prevăzute pentru angajații Liberty Tubular Products Galați, în anul 2027.

Prin OUG nr. 44/2026, perioada de garantare a creanțelor salariale pentru angajații operatorilor economici de interes strategic aflați în procedura concordatului preventiv a fost extinsă de la șase la 12 luni consecutive. Totodată, plafonul maxim de garantare a crescut de la șase la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Normele aprobate de Guvern clarifică procedurile de solicitare și plată, documentele justificative necesare și modul de calcul al sumelor garantate.