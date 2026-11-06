„Un tigru de hârtie”. Planul de reziliență climatică al UE, criticat pentru lipsa fondurilor necesare aplicării măsurilor

În octombrie, Comisia Europeană a propus un Cadru pentru Reziliență Climatică și o Lege privind Reziliența Climatică, menite să îmbunătățească pregătirea statelor membre în fața dezastrelor provocate de schimbările climatice, tot mai frecvente, potrivit Reuters.

Delara Burkhardt, eurodeputat german și vicepreședintă a grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), a declarat că propunerile nu beneficiază de finanțarea necesară pentru ca planificarea să se transforme în măsuri concrete de protecție.

„Valul de căldură din această vară a fost un semnal de alarmă. Europa trebuie să-și protejeze mai bine cetățenii de consecințele crizei climatice”, a declarat Burkhardt.

Propunerile reprezintă „un pas în direcția corectă”, a spus eurodeputata, dar a avertizat că evaluările riscurilor nu sunt suficiente pentru a proteja comunitățile.

Analiștii și organizațiile de mediu cer finanțare pentru adaptarea climatică

Analiștii în domeniul politicilor europene și organizațiile de mediu au formulat preocupări similare.

Heather Grabbe, de la institutul Bruegel, a susținut într-o analiză publicată în această săptămână că noul cadru ar putea orienta politicile UE de la reacția la dezastre către prevenirea acestora, însă implementarea ar necesita fonduri dedicate adaptării climatice.

Biroul european al organizației WWF a atras atenția că propunerea nu include obligații clare și obligatorii pentru guverne de a integra riscurile climatice în bugete și politici publice.

Organizația a mai avertizat că măsurile propuse fac prea puțin pentru reducerea deficitului tot mai mare de protecție prin asigurări în fața riscurilor climatice din Europa.

Un oficial al Comisiei Europene a declarat pentru Reuters că actualul buget multianual al UE contribuie deja cu peste 100 de miliarde de euro la reziliența climatică.

„Există deja sume importante din fonduri europene propuse de Comisie”, a precizat oficialul.