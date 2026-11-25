Dinamo a învins pe CS Știința Explorări Baia Mare, cu scorul de 3-0 (25-18, 25-16, 25-14), în manșa a doua a sferturilor de finală.

Campioana României s-a impus fără emoții și în prima confruntare, disputată marți, tot în Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din Baia Mare, cu același scor, 3-0 (25-14, 25-19, 25-18). Astfel, formația bucureșteană a obținut calificarea în penultimul act după două victorii fără set pierdut. Dinamo a acceptat ca ambele partide să se dispute pe terenul adversarei.

Partida de miercuri a durat o oră și șase minute, iar Dinamo a controlat jocul de la început până la sfârșit. Milutin Pavićević a fost principalul realizator al învingătorilor, cu 17 puncte, urmat de Nivaldo Diaz, cu 13 puncte, și Andrei Bălăi, cu 10 puncte.

Dinamo este campioana en-titre a României, după ce a câștigat în luna mai finala Diviziei A1 împotriva formației CSM Arcada Galați, cu scorul general de 3-2. Pentru gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare a fost al 20-lea titlu național din istorie și al doilea consecutiv.

De asemenea, echipa dinamovistă a câștigat în octombrie și Supercupa României, după ce a învins-o pe deținătoarea Cupei României, SCM Zalău, cu 3-0, în finala disputată la Tulcea.

Dinamo a intrat direct în sferturile de finală ale actualei ediții, în timp ce Știința Explorări Baia Mare a ajuns în această fază după ce a eliminat-o pe CSU Știința Politehnica București.

Arcada a câștigat duelul cu Rapid, Zalăul a întors partida cu Craiova

Într-un alt meci din sferturile de finală, CSM Arcada Galați a învins-o pe CS Rapid București cu 3-2 (27-25, 25-21, 24-26, 13-25, 15-13), în manșa tur, într-o partidă disputată în Sala Sporturilor „Dunărea”. Gălățenii au câștigat primele două seturi, însă giuleștenii au revenit și au trimis meciul în decisiv. Arcada a gestionat mai bine ultimul act și a obținut victoria.

Un meci spectaculos s-a disputat și la Craiova, unde SCM Zalău, deținătoarea trofeului, a învins-o pe SCMU Craiova cu 3-2 (21-25, 19-25, 25-17, 25-20, 15-9). Oltenii au început mai bine și au condus cu 2-0 la seturi, dar formația din Zalău a revenit spectaculos, câștigând următoarele trei acte.

SCM Zalău a câștigat Cupa României după o finală disputată cu CSM Corona Brașov.

Steaua, victorie categorică în fața lui „U” Cluj

CSA Steaua București a obținut o victorie clară în fața formației CS „U” Cluj, scor 3-0 (25-12, 25-15, 25-11), în ultima partidă a primei manșe a sferturilor de finală. Militarii au controlat întâlnirea disputată în Sala Regimentului de Gardă „Mihai Viteazul” și au câștigat fără emoții toate cele trei seturi.

Partidele retur sunt programate pe 16 decembrie, când se vor stabili celelalte trei semifinaliste ale competiției.