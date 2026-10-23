Căpitanul vicecampioanei de volei Arcada Galați, Marian Bala: „Avem obiectivul de a câștiga fiecare trofeu”

CSM Arcada Galați, vicecampioana României la volei masculin, debutează sâmbătă în noua ediție a Diviziei A1, în deplasare cu Știința Explorări Baia Mare, de la ora 15:00.

„Așteptările sunt aceleași. Avem același obiectiv de a câștiga fiecare trofeu pus la dispoziție și un parcurs cât mai lung în CEV”, a afirmat Marian Bala, într-un interviu publicat vineri de club.

Arcada începe campionatul din postura de vicecampioană, după ce a pierdut finala ediției precedente în fața echipei Dinamo București, în meci decisiv.

Căpitanul gălățenilor a precizat că echipa a lucrat în perioada de pregătire la noi scheme de joc diferite de cele folosite în sezonul trecut.

„Mă bucur că este acest entuziasm de a aștepta meciurile din campionat și nu vrem să dezamăgim suporterii, ba mai mult decât atât vrem să-i încurajăm cu rezultate pozitive să vină cât mai mulți la sală”, a spus Bala.

Întrebat despre adversarul din prima etapă, Marian Bala a spus că echipa dorește să înceapă cu un rezultat pozitiv.

„Noi suntem foarte serioși indiferent împotriva cărei echipe jucăm. Vrem să nu facem pași greșiți și să începem cu dreptul, să jucăm cât mai bine”, a adăugat căpitanul Arcadei.

Formația gălățeană a trecut prin schimbări în pauza competițională, Răzvan Tănăsescu, fost antrenor secund al echipei, preluând funcția de principal.

Pe lângă obiectivele interne, Arcada Galați va evolua și în Cupa CEV, a doua competiție europeană ca valoare, unde va întâlni formația greacă PAOK Salonic în șaisprezecimile de finală. Prima manșă este programată la Galați, pe 9 decembrie, iar returul se va disputa în Grecia, pe 6 ianuarie 2027.

Marian Bala, după retragerea de la națională

La 36 de ani, Marian Bala a decis să se retragă din echipa națională după Campionatul European din 2026, încheiat de România în sferturile de finală, pentru a doua ediție la rând. Căpitanul reprezentativei și-a încheiat cariera internațională după aproximativ 15 ani în care a îmbrăcat tricoul tricolor.

Ultimul său meci pentru România a fost confruntarea cu Franța, disputată pe 22 septembrie, la Sofia, în sferturile de finală ale competiției continentale. Campioana olimpică s-a impus cu 3-0, pe seturi 25-16, 25-19, 25-19, oprind parcursul echipei pregătite de Sergiu Stancu.

România a încheiat astfel turneul continental între primele opt echipe ale Europei, după ce obținuse o victorie importantă în faza grupelor chiar împotriva Franței, scor 3-2. Cu ocazia ultimului său meci disputat pe teren propriu pentru națională, la Cluj-Napoca, împotriva aceleiași reprezentative franceze, Federația Română de Volei i-a organizat lui Bala o ceremonie de retragere.

În plus, ca urmare a parcursului de la Europene, România și-a asigurat calificarea la Campionatul Mondial.

Divizia A1 începe sâmbătă, cu cinci meciuri programate

În sezonul 2026-2027 al Diviziei A1 masculine participă 12 echipe. Prima etapă cuprinde cinci partide sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie luni, 26 octombrie.

Programul primei etape:

Sâmbătă, ora 15:00 – Știința Explorări Baia Mare – CSM Arcada Galați

Sâmbătă, ora 16:00 – CSM București – Rapid București

Sâmbătă, ora 18:00 – SCM Universitatea Craiova – Dinamo București

Sâmbătă, ora 18:00 – Corona Brașov – Steaua București

Sâmbătă, ora 18:00 – SCM Zalău – CSU Știința Politehnica București

Luni, ora 18:00 – Universitatea Cluj – Unirea Dej