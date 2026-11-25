FIA a anunțat miercuri încheierea verificărilor efectuate de administrația responsabilă de controlul plafonului financiar (Cost Cap Administration), proces care a durat aproape opt luni. Din cele 11 echipe incluse în evaluare, nouă au respectat regulamentul, în timp ce Williams și Alpine au fost găsite în neregulă. Toți cei cinci producători de unități de propulsie au fost declarați conformi cu regulile financiare.

Williams, cea mai mare abatere

Cea mai importantă abatere a fost înregistrată de Williams, care a depășit plafonul bugetar pentru 2025 cu 627.000 de lire sterline, adică 0,48% din limita admisă. FIA a încadrat situația drept o depășire minoră, categoria în care intră încălcările sub pragul de 5% prevăzut de regulamentul aplicabil perioadei analizate.

Pe lângă depășirea bugetului, echipa britanică a comis și o abatere procedurală, după ce a transmis documente financiare care nu reflectau corect anumite cheltuieli.

Mai exact, problemele au vizat excluderea unor costuri legate de departamentele de resurse umane, juridic și financiar, precum și ajustarea cheltuielilor pentru stocurile considerate excedentare.

Williams a susținut o interpretare a regulamentului pe care FIA nu a acceptat-o, însă administrația a precizat că echipa a acționat cu bună-credință, a cooperat pe parcursul verificărilor și a furnizat informațiile solicitate. Nu există dovezi că formația britanică ar fi urmărit să obțină un avantaj sportiv sau financiar prin aceste abateri.

Sancțiunea include o amendă financiară și reducerea cu 1,5 puncte procentuale a coeficientului utilizat pentru calcularea timpului și resurselor disponibile pentru testele aerodinamice, timp de 12 luni.

Concret, Williams va avea la dispoziție mai puține ore de testare în tunelul aerodinamic și o capacitate redusă pentru simulările CFD (dinamica fluidelor computațională), utilizate pentru analizarea comportamentului aerodinamic al monoposturilor.

Alpine, probleme în raportarea cheltuielilor

Alpine a fost sancționată, la rândul său, pentru o abatere procedurală, însă echipa franceză nu a depășit plafonul bugetar pentru 2025.

Neregulile au fost identificate în documentele transmise către FIA și au vizat modul în care au fost raportate sau excluse anumite categorii de cheltuieli. Printre acestea s-au numărat costurile de marketing, activitățile care nu țin direct de Formula 1, resursele umane, bonusurile angajaților, compensarea unor cheltuieli și gestionarea stocurilor.

În documentele publicate, FIA a precizat că Alpine a cooperat cu autoritățile sportive și că nu există dovezi că echipa ar fi acționat cu rea-credință, ar fi ascuns intenționat informații sau ar fi obținut un avantaj prin neregulile constatate.

Sancțiunea presupune o amendă financiară și plata costurilor suportate de FIA pentru investigație și încheierea acordului. Suma exactă a amenzilor aplicate celor două echipe nu a fost făcută publică în rezumatele acordurilor publicate de federație.

Nouă echipe au respectat regulamentul

Celelalte nouă echipe incluse în verificare au fost declarate conforme cu regulamentul financiar pentru sezonul 2025. De asemenea, toți cei cinci producători de motoare au respectat cerințele financiare.

Plafonul bugetar a fost introdus în Formula 1 în 2021, cu scopul de a limita cheltuielile echipelor și de a reduce diferențele financiare dintre constructori, contribuind astfel la creșterea competitivității campionatului.

Verificările FIA se desfășoară în fiecare an și presupun analizarea documentelor contabile, a cheltuielilor declarate și a modului în care echipele aplică excepțiile prevăzute în regulament.

În cazul Williams și Alpine, problemele au fost soluționate prin acorduri de acceptare a încălcărilor, încheiate între echipe și administrația FIA. Deciziile sunt definitive și nu pot fi contestate.