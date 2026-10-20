Brigadă de arbitri din Grecia la meciul Universității Craiova cu Inter Escaldes în Conference League

Vergetis va fi ajutat de asistenții Andreas Fotopoulos și Konstantinos Staikos, în timp ce al patrulea oficial va fi Dimitrios Moschou. În camera VAR se vor afla Ioannis Papadopoulos și Stefanos Koumparakis, toți oficialii delegați fiind din Grecia.

În vârstă de 37 de ani, Vergetis este arbitru internațional din 2024, potrivit listei oficiale a Federației Internaționale de Fotbal (FIFA).

A arbitrat în preliminariile Ligii Campionilor și în Conference League

Printre cele mai importante experiențe europene ale arbitrului grec se numără partida dintre Olimpija Ljubljana și Kairat Almaty, încheiată la egalitate, 1-1, pe 8 iulie 2025, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

În preliminariile Conference League, Vergetis a condus și meciul dintre Zira și Hajduk Split, încheiat tot la egalitate, 1-1, în iulie 2025. Un an mai târziu, arbitrul grec s-a aflat la centru la partida Ajax Amsterdam – Vojvodina Novi Sad, câștigată de formația olandeză cu 4-1, în turul al doilea preliminar al competiției.

În sezonul 2025-2026, Vergetis a arbitrat și confruntarea din faza principală a Conference League dintre KuPS Kuopio și Slovan Bratislava, câștigată de formația finlandeză cu 3-1.

La nivel de echipe naționale, arbitrul grec a fost al patrulea oficial la partida dintre Letonia și Anglia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, disputată la 14 octombrie 2025. Anglia s-a impus cu 5-0 și și-a asigurat atunci calificarea la turneul final.

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