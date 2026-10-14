FIFA pregătește un fond uriaș de 5,5 miliarde de euro. Câți bani ar putea primi România, în timp ce Infantino se luptă să rămână la conducere

FIFA intenționează să majoreze considerabil fondurile destinate dezvoltării fotbalului în cele 211 federații membre, potrivit unui document consultat de Associated Press și prezentat miercuri, 14 octombrie, de Euronews. Planul urmează să fie analizat de conducerea FIFA în decembrie, înainte de a fi supus aprobării Congresului din martie 2027.

România ar putea primi 21,5 milioane de euro în patru ani

Propunerea prevede un fond total de 6,35 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 5,5 miliarde de euro, pentru o perioadă de patru ani. Fiecare federație națională afiliată FIFA ar urma să beneficieze de o alocare de 25 de milioane de dolari, aproximativ 21,5 milioane de euro.

În cazul României, beneficiarul ar fi Federația Română de Fotbal (FRF), care ar putea primi această sumă dacă programul este aprobat în forma propusă. Raportată la patru ani, finanțarea ar reprezenta o medie de aproximativ 5,4 milioane de euro anual.

Suma este considerabil mai mare decât cea prevăzută în varianta inițială a programului, care stabilea o alocare de 10 milioane de dolari, aproximativ 8,6 milioane de euro, pentru fiecare federație. Astfel, finanțarea propusă pentru fiecare asociație națională ar crește de două ori și jumătate. Deocamdată, banii nu au fost aprobați, iar documentele prezentate nu stabilesc calendarul exact al plăților sau condițiile în care federațiile vor putea utiliza fondurile.

De unde provin cele 5,5 miliarde de euro

FIFA intenționează să redistribuie o parte importantă a veniturilor obținute din competițiile internaționale, în special din ultima ediție a Cupei Mondiale.

Turneul din 2026, organizat în Statele Unite, Canada și Mexic, a fost primul din istorie cu 48 de echipe participante. Potrivit a doi oficiali citați anonim de Associated Press, FIFA intenționează să folosească peste 3,5 miliarde de dolari, aproximativ 3 miliarde de euro, din rezervele financiare consolidate în urma succesului competiției.

Organizația estimează venituri totale de aproximativ 15 miliarde de dolari, echivalentul a 12,9 miliarde de euro, pentru ciclul financiar 2022–2026. Suma depășește semnificativ proiecțiile inițiale și ar permite extinderea finanțărilor pentru federațiile naționale, confederațiile continentale și alte structuri implicate în dezvoltarea fotbalului.

Infantino a trimis propunerea celor șase confederații continentale

Gianni Infantino a transmis planul pe 28 septembrie conducătorilor celor șase confederații continentale. În scrisoarea consultată de Associated Press, președintele FIFA a susținut că succesul financiar al organizației trebuie să aducă beneficii întregului fotbal mondial.

„Succesul financiar al FIFA trebuie să servească fotbalului și tuturor celor 211 federații membre”, a transmis Infantino. Acesta și-a exprimat încrederea că organizațiile implicate vor putea ajunge la un acord sustenabil privind distribuirea fondurilor.

UEFA pregătește o acțiune penală împotriva președintelui FIFA

Anunțul privind fondul de dezvoltare vine într-un moment în care Gianni Infantino se confruntă cu o contestare tot mai puternică din partea conducerii fotbalului european. În august, UEFA a anunțat că pregătește o plângere penală în Elveția împotriva președintelui FIFA, în legătură cu suspiciuni de administrare financiară defectuoasă privind un acord pentru drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.

Forul european a solicitat și aprobarea unei instanțe din Statele Unite pentru obținerea unor probe. Aceste demersuri nu reprezintă o constatare a vinovăției lui Infantino. Cele 55 de federații membre UEFA reprezintă peste un sfert dintre cele 211 voturi din cadrul FIFA, ceea ce conferă fotbalului european o influență importantă în alegerile pentru conducerea organizației.