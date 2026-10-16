Spania, amendată cu 20.000 de dolari de FIFA în urma scandărilor islamofobe din amicalul cu Egipt

Sancțiunile se referă la incidentele de pe stadionul RCDE de lângă Barcelona, ​​casa clubului Espanyol din LaLiga, unde unii fani spanioli au scandat „Cine nu sare e musulman”.

Potrivit The Independent, incidentul s-a produs în timpul unui amical cu Egiptul, care s-a terminat cu o egalitate.

După ce scandările au continuat, crainicul stadionului a emis un avertisment, iar pe tabela de marcaj a fost afișat un mesaj împotriva comportamentului discriminatoriu.

Lamine Yamal a condamnat scandările la momentul respectiv, descriindu-le ca fiind lipsite de respect și intolerabile și numindu-i pe cei responsabili „ignoratori și rasiști”.

Poliția spaniolă a lansat o anchetă în ziua următoare, în timp ce FIFA, forul de conducere al Federației Spaniole de Fotbal, a inițiat ulterior proceduri disciplinare împotriva federației spaniole de fotbal (RFEF).

RFEF a susținut că termenul „musulman” nu este „nici insultător, nici peiorativ”, adăugând că ar trebui evaluată conduita suporterilor în conformitate cu articolul 17 al FIFA. Acesta acoperă mesajele politice, ideologice, religioase sau jignitoare, și nu cu articolul 15, care se referă la discriminare și abuzuri rasiste.

Comisia disciplinară a FIFA a respins însă acest argument, spunând că articolul 15 nu impune utilizarea explicită a unei insulte și că un termen poate fi discriminatoriu atunci când este folosit în context ca „insultă, batjocură sau semn de inferioritate”.

FIFA a amendat RFEF și a ordonat închiderea a cel puțin 15% din locurile disponibile pentru următorul amical al Spaniei, potrivit sursei citate.