Căpitanul Elveției, condamnat pentru un certificat fals de vaccinare Covid

Pedeapsa a fost anunțată chiar de fotbalist, pe rețelele sociale, după ce a dat o declarație completă în fața Parchetului din Lucerna, potrivit The Sun.

Xhaka a primit o amendă penală cu suspendare de 50 de zile-amendă a câte 3.000 de franci elvețieni, adică 150.000 de franci în total, cu o perioadă de probațiune de doi ani.

Pedeapsa nu va fi executată atâta timp cât mijlocașul nu comite o nouă infracțiune în această perioadă. Fotbalistul a precizat că a plătit deja cheltuielile de judecată. „Accept decizia și îmi asum responsabilitatea”, a scris Xhaka, care le-a mulțumit și celor care i-au trimis mesaje de susținere în ultimele săptămâni.

Cum a izbucnit scandalul

Cazul a ieșit la iveală în urma suspiciunilor că o doctoriță din Lucerna ar fi eliberat certificate de vaccinare fără să administreze vreodată serurile. Medicul a respins acuzațiile.

Xhaka a recunoscut că a obținut documentul și și-a cerut scuze. El a vorbit despre o eroare de judecată, explicând că avea temeri legate de vaccin. Pe durata anchetei penale, căpitanul Elveției s-a retras de la meciurile recente ale naționalei din Liga Națiunilor.

În mesajul publicat pe Instagram în septembrie, Xhaka spunea că era foarte nesigur în privința vaccinului anti-Covid și că avea rezerve serioase, potrivit agenției dpa. Fotbalistul a descris o neîncredere profundă și o stare de teamă, în care a ales să obțină un certificat de vaccinare în loc să își lămurească întrebările pe căile oficiale. „A fost o greșeală. Îmi pare rău”, a scris atunci căpitanul Elveției.

Xhaka a avut Covid în 2021 și la începutul lui 2022. Purtătorul său de cuvânt, Andreas Bantel, declarase la începutul anchetei că fotbalistul primise de la medicul curant confirmarea că fusese vaccinat în ianuarie și în noiembrie 2022.

În 2022, certificatul Covid era cerut în Elveția pentru unele călătorii în străinătate.

Ce urmează pentru Xhaka

Mijlocașul ar urma să revină în lotul Elveției în noiembrie și să își reia rolul de căpitan. Până atunci, se pregătește pentru meciul de sâmbătă al lui Sunderland cu Brighton, din Premier League.

Antrenorul lui Sunderland, francezul Régis Le Bris, a spus că nu comentează subiectele din afara terenului. El a precizat însă că Xhaka s-a antrenat foarte bine în pauza internațională și este într-o formă bună. Din câte știe, a adăugat tehnicianul, situația s-a încheiat.

Elveția a jucat fără căpitanul ei meciurile cu Scoția, Macedonia de Nord și Slovenia. Federația elvețiană a precizat că retragerea a fost decisă de comun acord între jucător și conducerea echipei. Președintele federației, Peter Knäbel, a spus atunci că nu se pusese problema ca Xhaka să renunțe la banderolă.

Xhaka este jucătorul cu cele mai multe selecții din istoria naționalei Elveției, 152. În această vară a fost căpitanul echipei la Cupa Mondială, unde Elveția a fost eliminată în sferturi de Argentina, viitoarea finalistă.

Cazul lui nu este singurul de acest fel din sportul elvețian. Patrick Fischer, pe atunci selecționerul naționalei de hochei pe gheață, a fost găsit vinovat în 2023 că a folosit un certificat Covid fals pentru a lucra la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, din 2022.