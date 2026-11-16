Germania a încheiat în forță campania din Liga Națiunilor, cu o victorie impresionantă împotriva uneia dintre marile rivale ale fotbalului european.

Partida disputată la Berlin a început echilibrat, însă gazdele au deschis scorul în minutul 41, prin Derry Scherhant, care a trimis mingea în vinclu și a înscris primul său gol pentru echipa națională.

După pauză, Germania a declanșat ofensiva care a transformat confruntarea într-o demonstrație de forță.

Florian Wirtz a majorat avantajul în minutul 60, cu un șut puternic de la aproximativ 20 de metri. Cinci minute mai târziu, Nico Schlotterbeck a înscris cu capul, după o centrare a lui Brajan Gruda.

Wirtz a realizat dubla în minutul 71, după o nouă acțiune la care a contribuit Gruda, iar acesta din urmă a stabilit scorul final, 5-0, în minutul 77, profitând de o minge revenită din bară.

Olanda, care venea după o victorie cu 7-0 împotriva Greciei.

Germania și-a luat revanșa în fața Olandei

Rezultatul este cu atât mai important cu cât cele două reprezentative se aflau într-o luptă directă pentru pozițiile fruntașe din grupa A2.

În prima confruntare, disputată pe 24 septembrie, Germania și Olanda remizaseră, scor 1-1.

Nemții au avut un parcurs cu oscilații în această ediție, inclusiv o înfrângere surprinzătoare pe teren propriu, 0-1 împotriva Greciei. În ultimele două partide, însă, Germania a câștigat cu 3-1 în Serbia și cu 5-0 împotriva Olandei.

Rezulatele serii