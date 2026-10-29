MApN, mesaj de condoleanțe după prăbușirea unui elicopter militar italian în Bosnia: „Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndoliate”

„Ministerul Apărării Naționale transmite sincere condoleanțe Forțelor Armate Italiene în urma accidentului aviatic produs în Bosnia și Herțegovina, în care și-au pierdut viața militari aflați în misiune”, a transmis MApN într-o postare pe platforma X.

Reprezentanții ministerului au subliniat riscurile la care sunt expuși militarii care participă la misiuni internaționale.

Reprezentanții MApN au subliniat riscurile la care sunt expuși militarii care participă la misiuni internaționale.

„Acest eveniment dureros ne reamintește de riscurile și responsabilitățile asumate de militarii care participă la operații internaționale pentru menținerea păcii și securității. Armata României își exprimă solidaritatea cu militarii italieni, alături de care servește în cadrul operației EUFOR ALTHEA. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndoliate și către camarazii celor dispăruți”, se mai arată în mesajul MApN.

Un elicopter militar de tip Chinook al armatei italiene s-a prăbușit joi, 29 octombrie, în apropierea localității Brčko, din nordul Bosniei și Herțegovinei.

Potrivit AP, patru persoane au murit și alte 11 au fost rănite.