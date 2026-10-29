Prima pagină » Social » MApN, mesaj de condoleanțe după prăbușirea unui elicopter militar italian în Bosnia: „Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndoliate”

MApN, mesaj de condoleanțe după prăbușirea unui elicopter militar italian în Bosnia: „Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndoliate”

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis joi un mesaj de condoleanțe Forțelor Armate Italiene, după prăbușirea unui elicopter militar în Bosnia și Herțegovina.
MApN, mesaj de condoleanțe după prăbușirea unui elicopter militar italian în Bosnia: „Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndoliate”
Sursa foto: Facebook/Ministerul Apărării Naționale
Iulian Moşneagu
29 oct. 2026, 21:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Ministerul Apărării Naționale transmite sincere condoleanțe Forțelor Armate Italiene în urma accidentului aviatic produs în Bosnia și Herțegovina, în care și-au pierdut viața militari aflați în misiune”, a transmis MApN într-o postare pe platforma X.

Reprezentanții ministerului au subliniat riscurile la care sunt expuși militarii care participă la misiuni internaționale.

Reprezentanții MApN au subliniat riscurile la care sunt expuși militarii care participă la misiuni internaționale.

„Acest eveniment dureros ne reamintește de riscurile și responsabilitățile asumate de militarii care participă la operații internaționale pentru menținerea păcii și securității. Armata României își exprimă solidaritatea cu militarii italieni, alături de care servește în cadrul operației EUFOR ALTHEA. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndoliate și către camarazii celor dispăruți”, se mai arată în mesajul MApN.

Un elicopter militar de tip Chinook al armatei italiene s-a prăbușit joi, 29 octombrie, în apropierea localității Brčko, din nordul Bosniei și Herțegovinei.

Potrivit AP, patru persoane au murit și alte 11 au fost rănite.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Sondaj CURS: AUR conduce, PSD dă semne de revenire, PNL și USR decontează criza. 77% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
Gandul
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
Prețul energiei a explodat. Curențul a ajuns peste 1.700 de lei/MWh pe bursă. Țara noastră suferă din cauza secetei, Europa din cauza scumpirii gazelor
Libertatea
Șase băuturi aparent sănătoase care pot conține mai mult zahăr decât o gogoașă. Ce arată etichetele produselor?
CSID
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor