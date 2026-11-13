Vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza ANM până la jumătatea lunii decembrie

ANM anunță că temperaturile vor fi ușor peste cele normale în cea mai mare parte a țării, iar în prima săptămână sunt așteptate precipitații mai abundente în vestul României.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile estice și sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal, cu posibilitatea unui ușor excedent în extremitatea de nord-est a țării.

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, posibil ușor excedentare în vestul teritoriului.

Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 07.12.2026 – 14.12.2026

Potrivit meteorologilor, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile, transmite ANM.