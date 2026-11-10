Prima pagină » Social » ANM: Cum va fi vremea în România până la începutul lunii decembrie

ANM: Cum va fi vremea în România până la începutul lunii decembrie

Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni, în cea mai mare parte a țării, în timp ce precipitațiile vor fi excedentare în vest și nord-vest în prima parte a intervalului, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
ANM: Cum va fi vremea în România până la începutul lunii decembrie
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
10 nov. 2026, 07:43, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

ANM a publicat marți estimările meteorologice pentru perioada 9 noiembrie-7decembrie.

Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în cele nordice și nord-estice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în estul și sud-estul teritoriului, iar în rest va fi excedentar, mai ales în regiunile nord-vestice.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi în apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

ANM: Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, arată ANM.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Mecanismul fraudei prin care sute de oameni au devenit pensionari peste noapte. Un om al străzii și o femeie de serviciu conduceau firmele în acte, în timp ce liderii grupării își „pensionau” rudele
Gandul
Acuzații grave după Visuri la cheie! Casa construită de PRO TV, distrusă! S-a făcut evacuarea prin ordin de protecție
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Convorbirea liderilor din Finlanda si Norvegia cu Vladimir Putin a provocat o ruptura diplomatica in tarile nordice: „Războiul nu se oprește cu tăcerea Europei”
Libertatea
Zodiile pentru care se întrezărește luminița de la capătul tunelului. Începutul săptămânii vine cu rezolvări pentru acești nativi
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor