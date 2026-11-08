Noapte de iarnă în plină toamnă. România s-a trezit cu temperaturi de până la -10,5 grade. Ce urmează

Potrivit datelor publicate de ANM duminică, 8 noiembrie, temperaturile minime înregistrate în intervalul 7 noiembrie, ora 20:00 – 8 noiembrie, ora 08:00, ora României, au fost negative pe aproape întreg teritoriul țării.

Cele mai scăzute valori au fost înregistrate în estul Transilvaniei, în special în depresiunile intramontane, unde aerul rece s-a acumulat în timpul nopții.

Foto: ANM/ Meteo Romania

La Miercurea-Ciuc, temperatura a coborât până la -10,5 grade Celsius, în timp ce la Toplița s-au înregistrat -9,9 grade, iar la Poiana Stampei, -9,6 grade.

Temperaturi foarte scăzute au fost măsurate și la Întorsura Buzăului, unde mercurul termometrelor a coborât la -9,9 grade, precum și la Predeal, unde minima a fost de -8,6 grade.

Orașele în care a fost cel mai frig

Harta ANM arată că temperaturile negative au afectat inclusiv marile orașe ale României.

La Cluj-Napoca s-au înregistrat -4,9 grade, la Brașov -5,7 grade, la Sibiu -4,4 grade, iar la Iași -3,4 grade Celsius.

În nordul țării, mercurul termometrelor a coborât până la -6,8 grade la Satu Mare, -5,6 grade la Botoșani și -5,8 grade la Suceava.

În vest, Timișoara a înregistrat -2,6 grade, iar Oradea -1 grad Celsius.

Și în sudul țării temperaturile au coborât sub pragul înghețului. La Alexandria au fost -0,2 grade, la Giurgiu -2,1 grade, iar la Călărași -2,4 grade.

Pe litoral, Constanța a înregistrat o minimă de -1,6 grade, iar Mangalia -0,3 grade Celsius.

Unde au fost temperaturi pozitive

În contrast cu frigul din cea mai mare parte a țării, câteva zone din vestul și sud-vestul României au înregistrat temperaturi pozitive.

La Șiria, în județul Arad, temperatura minimă a fost de 4,1 grade Celsius, una dintre cele mai ridicate valori de pe harta ANM.

La Caransebeș s-au înregistrat 0,7 grade, la Drobeta-Turnu Severin 1,4 grade, iar la Pitești 1,9 grade.

De ce este atât de frig în depresiunile din Transilvania

Temperaturile extrem de scăzute din estul Transilvaniei sunt favorizate de relieful depresionar și de acumularea aerului rece în timpul nopții.

În condiții de cer senin și vânt slab, suprafața solului pierde rapid căldură, iar aerul din apropierea acesteia se răcește accentuat.

Aerul rece, mai dens, coboară spre zonele joase și rămâne blocat în depresiuni, fenomen cunoscut drept inversiune termică.

Acesta este motivul pentru care localități precum Miercurea-Ciuc și Întorsura Buzăului înregistrează frecvent unele dintre cele mai scăzute temperaturi din România, inclusiv valori inferioare celor măsurate în anumite zone montane.

Cum va fi vremea duminică și luni

Potrivit prognozei meteorologice pentru duminică, 8 noiembrie, temperaturile maxime se vor situa în general între 7 și 13 grade Celsius, ceea ce înseamnă că vremea se va încălzi semnificativ față de orele dimineții.

Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a țării, însă în unele regiuni vor apărea nori joși. Dimineața și noaptea, izolat, se poate forma ceață asociată cu depuneri de chiciură.

Noaptea următoare, minimele vor coborî în general între -7 și 4 grade, dar în depresiunile din estul Transilvaniei pot ajunge din nou spre -12 grade Celsius.

Luni, 9 noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Cerul va deveni temporar noros, iar ploi slabe sunt posibile pe arii restrânse în vestul și sud-vestul țării.

În București, temperatura maximă de duminică va fi de aproximativ 9-10 grade, iar luni sunt așteptate 10-11 grade.

Ce arată prognoza ANM pentru următoarele săptămâni

Conform estimărilor meteorologice actualizate la 6 noiembrie, în săptămâna 9-15 noiembrie temperaturile medii vor fi ușor sub cele normale în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Precipitațiile ar putea fi mai abundente în vestul și local în centrul țării.

În săptămâna 16-22 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor peste valorile normale în toate regiunile, cu abateri mai evidente în interiorul arcului carpatic.

Spre sfârșitul lunii noiembrie, regimul termic ar urma să revină în apropierea mediilor climatologice, potrivit estimărilor ANM.