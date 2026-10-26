Sepsi – Universitatea Craiova încheie etapa 13 din Superliga. Campioana poate ajunge la un punct de lider

Universitatea Craiova nu a mai pierdut în campionat din 9 august, când a fost învinsă pe teren propriu de FC Argeș, scor 0-1. De atunci, formația din Bănie a înregistrat șase victorii și două remize și a ajuns la 473 de minute consecutive fără gol primit.

De cealaltă parte, Sepsi OSK traversează o perioadă mai dificilă. Echipa din Sfântu Gheorghe a obținut o singură victorie în ultimele cinci etape, 3-1 cu CFR Cluj, pe 12 septembrie. Bilanțul este completat de o remiză și trei înfrângeri. Înaintea confruntării cu oltenii, formația pregătită de Ovidiu Burcă avea trei partide consecutive fără victorie în campionat, ocupând locul 12.

Formația din Craiova se află pe locul al treilea, înainte de jocul de la Sfântu Gheorghe, la patru puncte de Dinamo și la un punct de Rapid. Oltenii pot profita de rezultatele primelor două clasate. Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, iar Rapid a pierdut cu FCSB, scor 1-4.

Universitatea Craiova a încheiat etapa precedentă pe primul loc în clasamentul posesiei, cu o medie de 57,3%, și în cel al șuturilor expediate pe spațiul porții adverse, cu 81 de astfel de execuții, conform statisticilor LPF.

Cele două echipe s-au întâlnit de 24 de ori în principala competiție internă. Universitatea Craiova s-a impus în 13 partide, Sepsi OSK a câștigat de șase ori, iar alte cinci confruntări s-au încheiat la egalitate.

Ultima victorie a formației din Sfântu Gheorghe în duelurile directe datează din 28 mai 2023, când Sepsi a câștigat la Craiova, scor 1-0. Cea mai recentă confruntare din Superligă s-a disputat la 14 decembrie 2024 și s-a încheiat cu victoria oltenilor, scor 2-1.