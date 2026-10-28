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„Eu voi privi de sus întreaga lume”. Recunoaștere pentru cel mai scund baschetbalist din istoria NBA

Charlotte Hornets va retrage tricoul cu numărul 1 purtat de Muggsy Bogues, cel mai scund baschetbalist din istoria NBA, în cadrul unei ceremonii programate pentru 11 februarie 2027.
„Eu voi privi de sus întreaga lume”. Recunoaștere pentru cel mai scund baschetbalist din istoria NBA
sursă foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
28 oct. 2026, 07:26, Sport
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Bogues, în vârstă de 61 de ani, a evoluat timp de 14 sezoane în liga profesionistă nord-americană de baschet, dintre care zece pentru Charlotte Hornets, între 1988 și 1998. El deține recordurile francizei la pase decisive, intercepții și minute jucate.

Cu o înălțime de numai 1,60 metri, fostul conducător de joc a devenit una dintre figurile reprezentative baschetul mondial și ale echipei din Carolina de Nord, la care a ajuns în 1988, cu ocazia draftului de extindere. După încheierea carierei de jucător, Bogues a continuat să fie asociat clubului, în calitate de ambasador.

„Charlotte m-a primit cu brațele deschise. Acesta este locul pe care l-am numit acasă mai mult decât oricare altul, chiar și decât orașul Baltimore, unde am crescut”, a declarat Bogues, citat de ESPN.

Fostul baschetbalist a descris momentul retragerii tricoului drept unul ireal.

„După atâtea momente în care te-ai uitat în sus, către ceilalți, va veni clipa în care tricoul va fi ridicat, iar eu voi privi de sus întreaga lume”, a afirmat Bogues.

Decizia de retragere a numărului 1 a fost luată de proprietarii clubului, Rick Schnall și Gabe Plotkin, în cadrul demersurilor de consolidare a legăturii echipei cu istoria și personalitățile sale emblematice.

Prin această distincție, Bogues se va alătura lui Bobby Phills, al cărui număr 13 a fost retras, și lui Dell Curry, care a purtat numărul 30. Cei trei sunt singurii jucători ale căror tricouri au fost retrase de franciza Charlotte Hornets.

„Dacă joci împotriva celor mai buni și ai succes în fața lor, trebuie să fii considerat unul dintre cei mai buni”, a conchis Bogues.

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