Ancelotti continuă accentul pe tineri la selecționata Braziliei. 15 jucători sub 23 de ani, convocați pentru amicalele cu Japonia și Singapore

Anunțul a fost făcut joi, la sediul Confederației Braziliene de Fotbal (CBF), la Rio de Janeiro. Selecționata sud-americană va disputa ambele partide la Singapore: împotriva Japoniei, pe 14 noiembrie, și contra reprezentativei țării gazdă, pe 17 noiembrie.

Confruntarea cu Japonia va reprezenta prima întâlnire dintre cele două naționale după Campionatul Mondial din 2026. Brazilia a învins Japonia cu scorul de 2-1 la Cupa Mondială, într-un meci disputat la Houston, în cadrul şaisprezecimilor de finală. Selecționata condusă de Ancelotti s-a oprit, apoi, în optimi, fiind învinsă de Norvegia, scor 1-2.

Partida cu Singapore va fi prima disputată între reprezentativele celor două țări.

Ancelotti pregătește o nouă generație pentru Brazilia

Selecționerul italian a explicat că obiectivul principal în această perioadă este identificarea și integrarea tinerilor care pot deveni viitorul naționalei Braziliei.

„Este o perioadă în care, mai mult decât să ne concentrăm asupra calității adversarilor, trebuie să ne concentrăm asupra a ceea ce avem de făcut, asupra proiectului de întinerire a echipei și a identificării unei noi generații. Este momentul potrivit pentru acest lucru”, a declarat Ancelotti, potrivit forului brazilian.

Tehnicianul consideră că lotul pentru cele două partide este orientat în special către viitor.

„Este o echipă foarte echilibrată, foarte tânără. Avem nouă jucători eligibili pentru naționala olimpică și 15 fotbaliști sub 23 de ani. Este o selecție construită în mare măsură cu gândul la viitor”, a explicat italianul.

Ancelotti a subliniat însă că procesul de întinerire nu trebuie să afecteze obiectivul imediat al echipei, acela de a câștiga meciurile.

Printre jucătorii noi se numără fundașul Jonathan Jesus, mijlocașii André Luiz și Marlon Gomes, precum și atacanții Allan și Alisson Santana. O altă revenire importantă este cea a lui Estêvão, atacantul lui Chelsea, în vârstă de 19 ani, care a ratat Campionatul Mondial din cauza unei accidentări.

Vinicius, Raphinha și Endrick, printre numele importante din lot

În ciuda accentului pus pe tineri, Ancelotti a păstrat în lot și mai mulți dintre jucătorii importanți ai Braziliei. Vinicius Junior și Endrick, de la Real Madrid, Raphinha, de la Barcelona, Gabriel Magalhães, de la Arsenal, și Bruno Guimarães se numără printre numele convocate.

Selecționerul a păstrat astfel un nucleu de experiență în jurul căruia intenționează să construiască noua echipă.

Obiectivele pe termen mediu ale naționalei sud-americane sunt Copa America din 2028 și Campionatul Mondial din 2030.

Lotul Braziliei pentru amicalele din noiembrie

Portari: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).

Fundași: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter Milano), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Roma).

Mijlocași: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Șahtior Donețk).

Atacanți: Alisson Santana (Șahtior Donețk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid).