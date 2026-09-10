Carlo Ancelotti începe reconstrucția selecționatei Braziliei, după dezamăgirea de la Cupa Mondială. Opt debutanți convocați la startul noului ciclu internațional

Lista anunțată de Ancelotti miercuri noapte marchează o schimbare importantă după eliminarea Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale, în fața Norvegiei. Doar nouă dintre jucătorii prezenți în lotul de la Mondial se regăsesc și pe noua listă de convocare, una dintre cele mai ample schimbări de după un turneu final din ultimii 20 de ani.

O altă noutate importantă este reprezentată de faptul că principalii portari din reprezentativa Braziliei nu au fost incluși. Alisson, Ederson și Weverton nu au fost convocați, în locul lor fiind selecționați Hugo Souza, Pedro Morisco și Otávio. Ancelotti a explicat că absența lui Alisson nu reprezintă o excludere definitivă.

„Îl cunoaștem foarte bine pe Alisson și, atunci când vor veni competiții precum Copa America, dacă va rămâne cel mai bun portar din Brazilia, Alisson va juca. Acum, însă, trebuie să acordăm prioritate celor mai tineri”, a declarat Ancelotti la conferința organizată cu ocazia anunțării lotului.

Casemiro este, de asemenea, una dintre marile absențe, în timp ce Neymar nu mai face parte din planurile selecționerului după retragerea sa din echipa națională. Fabinho nu se regăsește nici el pe listă.

Vinicius Jr. și Raphinha, convocați

În schimb, Ancelotti a păstrat un nucleu important de jucători experimentați. Vinicius Junior, Raphinha, Marquinhos, Gabriel Magalhães și Bruno Guimarães au fost convocați în lot. Endrick, Rayan și Douglas Santos se numără printre cei nouă fotbaliști păstrați din lotul de la Cupa Mondială.

„I-am ales pe acești jucători pentru a ajuta la această schimbare de direcție. Sunt importanți pentru viitor și îi vor ajuta pe cei mai tineri să progreseze. Un lucru este cert: un jucător de 34 sau 35 de ani nu reprezintă viitorul, ci prezentul. Dacă un jucător de această vârstă este pregătit să joace la un turneu major, va fi în lotul naționalei”, a spus Ancelotti.

Selecționerul a convocat opt jucători aflați la prima selecție pentru naționala mare: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon și Gabriel Bontempo. Estêvão și João Pedro revin, la rândul lor, în lot după ce au lipsit de la Cupa Mondială.

Media de vârstă a lotului a coborât de la 28,8 ani la 24,4 ani. Șase dintre cei 26 de convocați au cel mult 20 de ani, ceea ce confirmă strategia lui Ancelotti de a construi o echipă pentru următorul ciclu mondial.

Ancelotti a subliniat că eliminarea de la Mondial a lăsat urme, dar că noul ciclu îi oferă timp pentru a pregăti o echipă capabilă să lupte pentru trofee în anii următori.

„Cupa Mondială a fost o dezamăgire pentru noi și pentru mine personal. Durerea înfrângerii persistă mult mai mult. Acum, însă, suntem motivați de faptul că avem timp să pregătim un nou ciclu și să fim gata pentru competițiile următoare”, a afirmat tehnicianul italian.

Lotul complet al Braziliei este următorul:

Portari: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Fundași: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Roma).

Mijlocași: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

Atacanți: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Junior (Real Madrid).

Brazilia va disputa două meciuri amicale cu Australia, pe 25 și 29 septembrie, la Townsville și Brisbane, iar pe 3 octombrie va întâlni India, la Calcuta. Pentru noiembrie sunt programate alte două partide, cu Japonia și Singapore, la Singapore.