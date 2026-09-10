Prima pagină » Sport » Carlo Ancelotti începe reconstrucția selecționatei Braziliei, după dezamăgirea de la Cupa Mondială. Opt debutanți convocați la startul noului ciclu internațional

Carlo Ancelotti începe reconstrucția selecționatei Braziliei, după dezamăgirea de la Cupa Mondială. Opt debutanți convocați la startul noului ciclu internațional

Carlo Ancelotti a anunțat primul lot al Braziliei după Cupa Mondială din 2026, iar selecționerul italian a început o amplă întinerire a reprezentativei în perspectiva noului ciclu până la turneul final din 2030, convocând opt debutanți în perspectiva meciurilor amicale cu Australia și India.
Carlo Ancelotti începe reconstrucția selecționatei Braziliei, după dezamăgirea de la Cupa Mondială. Opt debutanți convocați la startul noului ciclu internațional
sursă foto: Joao Gabriel Alves/dpa
Petre Apostol
10 sept. 2026, 12:55, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lista anunțată de Ancelotti miercuri noapte marchează o schimbare importantă după eliminarea Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale, în fața Norvegiei. Doar nouă dintre jucătorii prezenți în lotul de la Mondial se regăsesc și pe noua listă de convocare, una dintre cele mai ample schimbări de după un turneu final din ultimii 20 de ani.

O altă noutate importantă este reprezentată de faptul că principalii portari din reprezentativa Braziliei nu au fost incluși. Alisson, Ederson și Weverton nu au fost convocați, în locul lor fiind selecționați Hugo Souza, Pedro Morisco și Otávio. Ancelotti a explicat că absența lui Alisson nu reprezintă o excludere definitivă.

„Îl cunoaștem foarte bine pe Alisson și, atunci când vor veni competiții precum Copa America, dacă va rămâne cel mai bun portar din Brazilia, Alisson va juca. Acum, însă, trebuie să acordăm prioritate celor mai tineri”, a declarat Ancelotti la conferința organizată cu ocazia anunțării lotului.

Casemiro este, de asemenea, una dintre marile absențe, în timp ce Neymar nu mai face parte din planurile selecționerului după retragerea sa din echipa națională. Fabinho nu se regăsește nici el pe listă.

Vinicius Jr. și Raphinha, convocați

În schimb, Ancelotti a păstrat un nucleu important de jucători experimentați. Vinicius Junior, Raphinha, Marquinhos, Gabriel Magalhães și Bruno Guimarães au fost convocați în lot. Endrick, Rayan și Douglas Santos se numără printre cei nouă fotbaliști păstrați din lotul de la Cupa Mondială.

„I-am ales pe acești jucători pentru a ajuta la această schimbare de direcție. Sunt importanți pentru viitor și îi vor ajuta pe cei mai tineri să progreseze. Un lucru este cert: un jucător de 34 sau 35 de ani nu reprezintă viitorul, ci prezentul. Dacă un jucător de această vârstă este pregătit să joace la un turneu major, va fi în lotul naționalei”, a spus Ancelotti.

Selecționerul a convocat opt jucători aflați la prima selecție pentru naționala mare: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon și Gabriel Bontempo. Estêvão și João Pedro revin, la rândul lor, în lot după ce au lipsit de la Cupa Mondială.

Media de vârstă a lotului a coborât de la 28,8 ani la 24,4 ani. Șase dintre cei 26 de convocați au cel mult 20 de ani, ceea ce confirmă strategia lui Ancelotti de a construi o echipă pentru următorul ciclu mondial.

Ancelotti a subliniat că eliminarea de la Mondial a lăsat urme, dar că noul ciclu îi oferă timp pentru a pregăti o echipă capabilă să lupte pentru trofee în anii următori.

„Cupa Mondială a fost o dezamăgire pentru noi și pentru mine personal. Durerea înfrângerii persistă mult mai mult. Acum, însă, suntem motivați de faptul că avem timp să pregătim un nou ciclu și să fim gata pentru competițiile următoare”, a afirmat tehnicianul italian.

Lotul complet al Braziliei este următorul:

Portari: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Fundași: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Roma).

Mijlocași: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

Atacanți: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Junior (Real Madrid).

Brazilia va disputa două meciuri amicale cu Australia, pe 25 și 29 septembrie, la Townsville și Brisbane, iar pe 3 octombrie va întâlni India, la Calcuta. Pentru noiembrie sunt programate alte două partide, cu Japonia și Singapore, la Singapore.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
Gandul
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Jamie Shea, fost înalt oficial NATO: „Răspunsul la atentatele din 11 septembrie a făcut din lume un loc mai puțin sigur și mai periculos decât impactul inițial al atacurilor”
Libertatea
Maurice Munteanu, probleme de sănătate la Asia Express 2026. Concurentul a fost nevoit să se oprească încă de la prima probă: „Mi-o ia inima razna și nu mai pot să judec”
CSID
iPhone Duo sau o mașină reală? 5 modele second-hand care pot fi cumpărate la prețul noului iPhone
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia