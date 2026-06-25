CM 2026. Ancelotti cere calm după calificarea Braziliei în 16-imi: Nu am realizat încă nimic

Tehnicianul italian Carlo Ancelotti s-a declarat mulțumit de progresul înregistrat de echipa sa de la începutul turneului, subliniind însă că adevăratele provocări abia acum urmează.

„Acum jucăm ca o echipă, acesta era obiectivul. Nu suntem perfecți, mai avem lucruri de îmbunătățit. Putem fi puțin mai rapizi atunci când controlăm jocul. Dar sunt foarte fericit pentru că echipa a progresat mult. Acum suntem o echipă solidă, iar în fazele eliminatorii această soliditate este foarte importantă”, a declarat Ancelotti la conferința de presă după meciul disputat pe Hard Rock Stadium din Miami.

Fostul antrenor al lui Real Madrid le-a transmis suporterilor brazilieni să rămână rezervați în privința șanselor la titlu.

„Cer mult calm. Nu am realizat încă nimic. Am terminat pe primul loc în grupă, dar acum începe o altă competiție. Avem încredere, echipa crește, însă trebuie să continuăm să ne îmbunătățim dacă vrem să ajungem departe”, a afirmat selecționerul.

Ancelotti a evidențiat și evoluția tânărului Rayan, despre care a spus că „a demonstrat personalitate și calitate”.

Referindu-se la Neymar, revenit pe teren după probleme fizice, selecționerul a afirmat că atacantul și-a câștigat locul prin munca depusă în procesul de recuperare.

„Neymar nu are nevoie de motivație pentru a juca. Niciun jucător nu are nevoie de asta atunci când poartă tricoul Braziliei. Are 34 de ani și aceeași pasiune ca un copil atunci când joacă pentru națională”, a spus Ancelotti.

Tehnicianul italian l-a elogiat și pe Vinicius Junior, unul dintre cei mai buni jucători ai Braziliei la actuala ediție a Cupei Mondiale.

„Nu am avut niciodată dubii în privința modului în care poate ajunge la această Cupă Mondială. Pentru el este o onoare să joace pentru națională. O face foarte bine și, în plus, a marcat cu capul, lucru rar pentru el. Pentru mine, Vini este un jucător de top, unul dintre cei mai buni din lume”, a declarat Carlo Ancelotti.

La rândul său, Vinicius Junior, desemnat omul meciului după dubla reușită împotriva Scoției, a dezvăluit o discuție avută cu Carlo Ancelotti înaintea partidei.

„I-am promis antrenorului că voi marca un gol cu capul. El mi-a spus că este aproape imposibil și că îmi va face un cadou dacă voi reuși. Acum îl aștept”, a declarat atacantul brazilian.

Fotbalistul lui Real Madrid l-a elogiat pe selecționerul italian, pe care l-a descris drept „unul dintre cei mai buni antrenori din lume”, apreciind că acesta a înțeles rapid modul în care trebuie să joace Brazilia.