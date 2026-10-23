Kimi Antonelli poate deveni cel mai tânăr campion mondial de Formula 1 din istorie la Austin. Ce rezultate îi trebuie

În vârstă de 20 de ani, Antonelli ar putea doborî recordul deținut de Sebastian Vettel, devenind cel mai tânăr campion din istoria competiției. Totodată, ar fi primul pilot italian campion mondial după Alberto Ascari, în 1953.

După Marele Premiu al statului Singapore, a 17-a etapă a sezonului, Antonelli conduce clasamentul piloților cu 340 de puncte, având un avans de 102 puncte față de coechipierul său de la Mercedes, britanicul George Russell. Lewis Hamilton, de la Ferrari, ocupă locul al treilea, cu 229 de puncte, urmat de Max Verstappen, cu 221, Charles Leclerc, cu 215, și Lando Norris, cu 201.

Sezonul 2026 cuprinde 23 de Mari Premii, iar după cursa din SUA vor mai rămâne cinci etape, în Mexic, Brazilia, Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi.

Ce rezultate îi trebuie lui Antonelli pentru a câștiga titlul la Austin

Italianul trebuie să îndeplinească simultan trei condiții pentru a deveni campion mondial duminică. Să câștige, George Russell să termine pe locul al nouălea sau mai jos, iar Lewis Hamilton să încheie cursa pe locul al cincilea sau mai jos.

O victorie îi aduce lui Antonelli 25 de puncte. Dacă Russell termină al nouălea, acumulează două puncte, ceea ce mărește diferența dintre cei doi la 125 de puncte, exact cât se mai poate obține în cele cinci curse rămase. În această situație, italianul ar beneficia și de departajarea la numărul de victorii. Cu un succes la Austin, ar ajunge la nouă victorii în sezon, în timp ce Russell are trei și nu ar mai putea depăși acest total în cursele rămase.

În cazul lui Hamilton, care se află la 111 puncte în urma liderului, un loc al cincilea sau mai jos ar însemna că diferența dintre cei doi ar crește la cel puțin 126 de puncte, peste punctajul maxim rămas disponibil.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, lupta pentru titlu va continua cel puțin până la Marele Premiu al Mexicului, programat la 1 noiembrie.

Max Verstappen, Charles Leclerc și Lando Norris se află și ei încă în calculele matematice înaintea cursei din Texas. Însă, o victorie a lui Antonelli la Austin i-ar elimina din lupta pentru titlu, indiferent de rezultatele lor.

Antonelli ar doborî recordul deținut de Sebastian Vettel

Dacă va câștiga titlul duminică, Antonelli va deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Italianul s-a născut la 25 august 2006 și va avea 20 de ani și 61 de zile la data cursei de la Austin.

Recordul actual îi aparține germanului Sebastian Vettel, care a câștigat primul său titlu mondial în 2010, la vârsta de 23 de ani și 134 de zile, după Marele Premiu de la Abu Dhabi. Antonelli ar coborî astfel cu mai mult de trei ani vârsta la care un pilot devine campion mondial.

Un eventual titlu ar avea și o semnificație istorică pentru Italia. Ultimul pilot italian care a câștigat Campionatul Mondial de Formula 1 a fost Alberto Ascari, în 1953. Ascari a obținut două titluri consecutive, în 1952 și 1953, iar Giuseppe Farina câștigase prima ediție a campionatului, în 1950.

Antonelli ar deveni, astfel, al treilea pilot italian campion mondial și primul din ultimii 73 de ani.

Opt victorii și 14 podiumuri în 17 curse

Performanțele din actualul sezon explică avansul consistent al pilotului Mercedes. Antonelli a câștigat opt dintre cele 17 Mari Premii disputate până acum și a urcat de 14 ori pe podium. El a obținut, de asemenea, șase pole-position-uri și șapte cele mai rapide tururi în cursele de Grand Prix, potrivit statisticilor oficiale Formula 1.

Italianul și-a trecut în cont prima victorie din carieră la Marele Premiu al Chinei, în martie 2026, devenind atunci al doilea cel mai tânăr câștigător de cursă din istoria competiției, după Max Verstappen. Cu o zi înainte, obținuse pole-position-ul, la 19 ani, șase luni și 17 zile, stabilind un nou record de precocitate pentru această performanță.

În septembrie, la Marele Premiu al Italiei de la Monza, Antonelli a ajuns la șapte victorii în sezon și a depășit recordul național stabilit de Ascari, care câștigase șase curse într-un singur sezon, în 1952. Italianul are acum opt victorii și ar putea ajunge la nouă dacă se impune și la Austin.

El este în al doilea sezon în Formula 1, după debutul din 2025, când a încheiat campionatul pe locul al șaptelea și a acumulat trei clasări pe podium. Un titlu mondial în al doilea an de competiție ar reprezenta o performanță remarcabilă, chiar dacă nu ar fi fără precedent în istoria Formulei 1.

Marele Premiu al SUA, programat duminică seara

Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii se dispută pe Circuit of the Americas, la Austin, Texas, pe durata a 56 de tururi, echivalentul a aproximativ 308 kilometri. Startul cursei este programat duminică, 25 octombrie, la ora 22:00.

Antonelli va avea de înfruntat inclusiv forma bună a lui Max Verstappen, care a câștigat ultimele două curse dinaintea etapei americane, în Malaysia și Singapore. Totuși, Mercedes a introdus îmbunătățiri tehnice pentru monoposturile sale în Texas.

Italianul a afirmat că nu dorește să se lase distras de posibilitatea câștigării titlului și că obiectivul său rămâne același la fiecare etapă: să obțină cel mai bun rezultat posibil.

„Știu că sunt foarte aproape, știu că este acolo această posibilitate, dar trebuie doar să mă asigur că fac tot ce pot mai bine”, a declarat Antonelli, după cursa din Singapore.