Un frizer a devenit erou în Australia după atacul asupra parlamentarei Helen Haines. Cum a reușit să-l imobilizeze pe suspect

Incidentul a avut loc luni, 19 octombrie, în apropierea biroului electoral al parlamentarei australiene Helen Haines, situat lângă frizeria lui Ricky Jefferies. Potrivit Reuters, bărbatul tocmai terminase de tuns membrii unei familii când a auzit o bubuitură puternică din stradă. A ieșit imediat din magazin și a observat că un autoturism Toyota LandCruiser o lovise pe parlamentară, provocându-i răni grave. Autoritățile suspectează că șoferul a acționat intenționat.

Frizerul a observat că șoferul avea un cuțit și a intervenit

Ricky Jefferies a povestit că a alergat spre mașină pentru a o ajuta pe femeia rănită. În momentul în care s-a apropiat de șofer, a observat că acesta avea un cuțit în buzunar.

„Avea un cuțit. Nu l-a scos, dar nu mă simțeam în siguranță din cauza mișcărilor lui. Așa că i l-am luat din buzunar și l-am aruncat”, a declarat frizerul, citat de Reuters. Ulterior, Jefferies l-a scos pe bărbat din autoturism și l-a imobilizat la pământ.

Federal MP Helen Haines has been struck by a car outside her electoral office in Wangaratta.

#9News understands the Member for Indi has lost her leg in the incident, in what is believed to be a possible targeted attack. https://t.co/FmTEkCeneW — cj (@cjkq9d) October 19, 2026

După ce presupusul atacator nu a mai reprezentat o amenințare imediată, frizerul i-a spus că nu poate pleca și a rămas lângă el până la sosirea polițiștilor. Intervenția sa a atras atenția autorităților și a opiniei publice din Australia.

Parlamentara de 65 de ani, operată de urgență. Medicii spun că este în stare critică

Helen Haines a fost transportată cu un elicopter medical la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale în cursul nopții. Potrivit informațiilor disponibile marți dimineață, parlamentara se află în continuare în stare critică.

Premierul australian Anthony Albanese a declarat că primele cercetări indică faptul că șoferul, un bărbat de 43 de ani, ar fi efectuat o întoarcere cu mașina înainte de a o lovi pe Haines. În acel moment, parlamentara încărca sau descărca obiecte din portbagajul propriului autoturism. Autoritățile nu au stabilit deocamdată motivul presupusului atac.

La anchetă participă mai multe instituții, inclusiv structuri specializate în combaterea terorismului. Implicarea acestora a alimentat îngrijorările privind posibilitatea unui act de violență politică, însă poliția nu a confirmat o asemenea motivație.

Premierul Australiei l-a numit erou. Frizerul spune că a făcut doar ce era necesar

Anthony Albanese a lăudat public intervenția lui Ricky Jefferies, subliniind că acesta și-a asumat un risc personal pentru a ajuta parlamentara. „În acest moment întunecat și îngrozitor, un lucru luminos este faptul că un bun samaritean a alergat în ajutorul lui Helen, la Wangaratta, punându-se potențial în pericol. Iar acea persoană este astăzi un erou”, a declarat premierul pentru emisiunea Today, de la Nine Network.

Jefferies a respins însă ideea că ar fi făcut ceva extraordinar. „Nu cred că sunt un erou. Cred că am fost doar o persoană care a avut ocazia să intervină într-un mod relativ sigur”, a spus acesta. Frizerul, al cărui salon se află lângă biroul electoral al parlamentarei, a descris-o pe Helen Haines drept o persoană sinceră și amabilă. Wangaratta este un oraș situat la aproximativ trei ore de mers cu mașina la nord-est de Melbourne.