Deputata australiană Helen Haines și-a pierdut un picior după ce a fost lovită intenționat cu mașina în fața biroului său

Incidentul a avut loc luni după-amiază în orașul Wangaratta, situat la aproximativ 200 de kilometri sud-est de Melbourne. Helen Haines a fost lovită de o mașină în timp ce scotea obiecte din portbagajul propriei mașini.

Martorii oculari au relatat pentru postul public ABC, citat de AFP, că au auzit un zgomot puternic și au găsit victima prinsă între două mașini. Trecătorii au intervenit rapid și au reușit să-l imobilizeze pe șoferul în vârstă de 43 de ani până la sosirea forțelor de ordine.

Helen Haines a fost operată, însă starea sa de sănătate rămâne critică, iar mai multe publicații locale afirmă că reprezentata și-a pierdut un picior în urma impactului.

Șoferul riscă până la 10 ani de închisoare

Ancheta este în desfășurare, iar poliția federală australiană colaborează cu autoritățile locale pentru a stabili acuzațiile care vor fi formulate. Printre posibilele capete de acuzare se numără agresarea unui funcționar public, infracțiune care poate fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Helen Haines reprezintă din 2019 circumscripția Indi, din nord-estul statului Victoria. Înainte de a intra în politică, a lucrat ca moașă la spitalul din Wangaratta și a condus un spital rural. A publicat peste 60 de studii despre naștere, sănătatea mamei și sănătatea în zonele rurale. Este considerată una dintre figurile-cheie în înființarea Comisiei naționale anticorupție din Australia.