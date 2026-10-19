Helen Haines, parlamentară australiană, în stare critică după un atac cu mașina

Poliția din statul Victoria a arestat un bărbat de 43 de ani după atacul din Wangaratta, oraș aflat la aproximativ trei ore de mers cu mașina la nord-est de Melbourne, potrivit agenției Reuters. Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, a fost dusă la spital cu elicopterul.

Unitatea antiterorism, în anchetă

Premierul Anthony Albanese a declarat că este prea devreme pentru a stabili motivul atacului, dar suspectul va fi anchetat de o unitate specială antiterorism.

„Toate gândurile noastre sunt alături de Helen, de familia ei, de prieteni, de echipa ei și de comunitate, în acest moment extrem de dificil. Ne rugăm pentru recuperarea ei completă”, a spus Albanese într-o conferință de presă.

El a descris-o pe parlamentară drept un om extrem de muncitor, foarte inteligent și, mai presus de toate, decent.

Comandantul interimar al poliției din Victoria, Ashley Mason, a precizat că nu mai există niciun pericol pentru populație.

Parlamentara a fost lovită de o mașină albă de teren, pe strada pe care se află biroul ei electoral, iar presa australiană relatează că a suferit răni grave la partea inferioară a corpului.

Familia lui Helen Haines a transmis, pe pagina de Facebook a acesteia, mulțumiri trecătorilor care au intervenit imediat, cadrelor medicale care au îngrijit-o și polițiștilor.

Cine este Helen Haines

Helen Haines reprezintă din 2019 circumscripția Indi, din nord-estul statului Victoria. Înainte de a intra în politică, a lucrat ca moașă la spitalul din Wangaratta și a condus un spital rural. A publicat peste 60 de studii despre naștere, sănătatea mamei și sănătatea în zonele rurale. Este considerată una dintre figurile-cheie în înființarea Comisiei naționale anticorupție din Australia.