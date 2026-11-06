Începe programul prin care românii pot primi până la 15.000 de lei pentru sisteme de stocare. Ce trebuie să conțină dosarul și calendarul de înscriere

Programul de subvenționare anunțat vineri încurajează demersurile românilor pentru instalarea de capacități pentru stocarea energiei electrice, o necesitate cu atât mai mult conștientizată de la debutul stării de alertă energetică din cauza secetei care a afectat debitele Dunării, respectiv producția de energie în hidrocentrale, dar și cea nucleară, din cauza deficitului de apă pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă.

Capacitățile de stocare sunt, în esență, baterii care sunt încărcate atunci când consumul este mic – din producție proprie din surse regenerabile sau direct din sistem – și sunt descărcate în sistem atunci când este nevoie de un reglaj secundar al Sistemului Energetic Național (SEN).

Instalațiile de stocare a energiei electrice din România au ajuns la 1.162 MW putere instalată și 2.312 MWh capacitate de stocare la 1 octombrie, conform datelor actualizate ale Transelectrica, consultate de reporterul Mediafax.

Puterea instalată din prezent este aproximativ 80% din totalul centralei nucleare de la Cernavodă (1400 MW), în prezent închise din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Datele de pe site-ul Transelectrica arată că acum sunt în funcțiune 55 de grupuri de stocare, unele de sine stătătoare (stand alone – n.r), care se încarcă din sistem în momentele propice, alte în cadrul unor centrale mixte, care stochează ceea ce produc.

Administrația Fondului pentru Mediu deschide, începând cu data de 16 noiembrie 2026, ora 10:00 și până în data de 20 noiembrie 2026, ora 23:59, sesiunea de validare a instalatorilor care doresc să participe în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, în vederea acumulării necesarului pentru consum propriu şi livrării surplusului energetic în reţeaua naţională, după cum a transmis instituția vineri, printr-un comunicat de presă.

„Așa cum am menționat în cadrul conferinței de presă, susținută alături de doamna ministru Natalia Intotero, Programul Sisteme de stocare a energiei electrice va demara la jumătatea lunii noiembrie, cu etapa de validare a instalatorilor, urmată de deschiderea înscrierilor pentru persoanele fizice. Prin acest program, ne propunem să oferim unui număr cât mai mare de beneficiari oportunitatea de a investi în sisteme de stocare, de a utiliza mai eficient energia produsă din surse regenerabile și de a avea un control mai bun asupra propriului consum. În același timp, aceste investiții contribuie la creșterea autonomiei energetice și la reducerea presiunii asupra rețelei electrice.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Documentele necesare

Înscrierea instalatorilor în program și transmiterea documentelor în vederea validării se realizează prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziția acestora pe pagina de internet a AFM.

Dosarul de validare a instalatorului va cuprinde următoarele documente:

cererea de validare, semnată electronic;

împuternicirea, dacă este cazul;

actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite;

certificatul constatator;

cazierul fiscal și judiciar emise pe numele instalatorului – persoană juridică;

certificatele de atestare fiscală (ANAF și taxe locale) emise pe numele instalatorului – persoană juridică;

dovada deschiderii contului 50.70.24;

atestatul ANRE de tip B sau echivalent, valabil la data depunerii cererii de validare, emis cu cel puțin 12 luni anterior acestei date.

Potrivit oficialilor AFM, pentru implementarea programului este alocat un buget de 400 de milioane de lei, destinat finanțării sistemelor de stocare a energiei electrice și creșterii gradului de valorificare a energiei produse din surse regenerabile.

Finanțarea acordată va acoperi maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclusă, exclusiv pentru cheltuielile eligibile prevăzute în ghidul de finanțare, în condițiile unui standard maxim de cost eligibil de 1.500 lei/kWh capacitate de stocare instalată, TVA inclusă.

De asemenea, persoanele fizice se vor putea înscrie în cadrul programului începând cu data de 20 noiembrie 2026, ora 10:00 și până în data de 25 noiembrie, ora 23:59, prin completarea cererii de finanţare descărcate din aplicaţie şi încărcarea următoarelor documente:

cererea de finanțare, completată și încărcată în aplicație, fără a fi semnată;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul fiscal emis de ANAF;

certificatul fiscal emis de primăria de domiciliu;

certificatul fiscal emis de primăria unde se implementează proiectul, dacă adresa este diferită de cea de domiciliu;

contractul de prosumator, emis pe numele solicitantului;

certificatul de racordare, emis pe numele solicitantului;

factura de energie electrică, emisă în ultimele 6 luni.

Criteriile de eligibilitate, atât pentru validarea instalatorului, cât și pentru înscrierea persoanelor fizice, referitoare la conținutul dosarului de validare, respectiv a dosarului de înscriere și alte informații privind depunerea acestora se regăsesc în Ghidul de finanțare, disponibil pe site-ul www.afm.ro.