Heineken, îngrijorată că medicamentele pentru slăbit ar putea reduce vânzările de bere. Avertismentul companiei pentru baruri

Avertismentul vine în contextul creșterii puternice a utilizării medicamentelor din clasa GLP-1, scrie Reuters.

Potrivit unui studiu JPMorgan, aproximativ 10 milioane de persoane din Statele Unite au utilizat anul trecut medicamente precum Ozempic și Wegovy, produse de Novo Nordisk.

Heineken avertizează că medicamentele pentru slăbit ar putea reduce consumul de bere

Heineken, al doilea cel mai mare producător de bere din lume, după AB InBev, le-a transmis operatorilor de puburi și baruri că medicamentele GLP-1 pot reduce dorința de a consuma alcool și pot afecta vânzările de bere și cidru.

Persoanele care folosesc aceste tratamente se simt sătule mai repede și beau mai puțin alcool. Compania a avertizat că obiceiul de a bea mai multe halbe de bere la o singură ieșire ar putea deveni tot mai puțin obișnuit.

Ce recomandă Heineken puburilor și barurilor

În prezentarea trimisă luna aceasta, Heineken recomandă localurilor să promoveze berea servită în pahare mai mici, băuturile fără alcool sau cu un conținut redus de alcool și consumul de băuturi alături de porții mici de mâncare.

În caz contrar, puburile și barurile riscă să piardă clienți și să înregistreze vânzări mai mici, pe măsură ce medicamentele pentru slăbit devin tot mai populare în Marea Britanie.

Industria băuturilor alcoolice se confruntă deja de mai mulți ani cu scăderea vânzărilor pe unele piețe importante, deoarece consumatorii beau mai puțin din motive de sănătate sau financiare.

Heineken a declarat pentru Reuters că prezentarea face parte din comunicarea periodică a companiei cu operatorii din industria ospitalității din Marea Britanie, pentru a-i ajuta să înțeleagă schimbările de pe piață.

„Observăm unele schimbări în comportamentul de consum al utilizatorilor de GLP-1 și vom continua să monitorizăm modul în care aceste comportamente evoluează în 2027”, a transmis Heineken.

Compania a explicat că persoanele care folosesc aceste medicamente nu renunță complet la alcool, dar aleg tot mai des cantități mai mici, băuturi cu un conținut redus de alcool și produse premium.

Ce arată datele despre consumul de alcool

Europa este cea mai mare piață a Heineken în ceea ce privește veniturile, însă creșterea a fost modestă. Marea Britanie se numără printre piețele cu rezultate mai bune.

Potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare de piață Circana între 2024 și 2026, gospodăriile americane în care cel puțin o persoană utiliza medicamente GLP-1 cheltuiau, după doi ani de tratament, cu aproximativ 7% mai puțin pe alcool și cu 13,5% mai puțin pe bere, comparativ cu gospodăriile în care nimeni nu folosea aceste medicamente.

Alți producători au poziții diferite. Diageo consideră că efectele asupra vânzărilor pot fi gestionate, chiar dacă utilizarea medicamentelor va crește. Carlsberg a declarat pentru Reuters că datele disponibile nu demonstrează încă o legătură clară între aceste tratamente și evoluția consumului de bere, în timp ce Anheuser-Busch InBev a refuzat să comenteze.