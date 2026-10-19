Medicamentele pentru slăbit ar putea schimba industria parfumurilor. De ce producătorii testează arome de prăjituri, cireșe și chiar sos picant

Cercetările sunt încă într-un stadiu preliminar, dar industria experimentează deja cu arome neobișnuite, de la prăjituri și cireșe până la susan și sos Tabasco, scrie Reuters. Parfumurile inspirate de alimente, cunoscute în industrie drept gourmand, există de zeci de ani. Popularitatea lor a crescut însă puternic în ultimii ani, iar producătorii încearcă acum să înțeleagă dacă utilizarea tot mai răspândită a medicamentelor din clasa GLP-1 ar putea accelera această tendință.

Cum ar putea medicamentele pentru slăbit influența preferințele pentru parfumuri

Medicamente precum Wegovy, produs de Novo Nordisk, și Mounjaro, dezvoltat de Eli Lilly, acționează asupra mecanismelor implicate în reglarea apetitului. Cercetătorii investighează și alte efecte posibile ale acestor tratamente, inclusiv modificări ale gustului și mirosului.

Paule Joseph, codirectoare a National Smell and Taste Center din cadrul institutelor americane de sănătate NIH, consideră plauzibilă existența unor efecte asupra sistemului care procesează stimulii chimici, precum mirosurile.

Totuși, specialista avertizează că este prea devreme pentru a stabili dacă și în ce mod aceste medicamente modifică percepția olfactivă. Cercetările realizate de International Flavors & Fragrances (IFF) sugerează că utilizatorii tratamentelor GLP-1 ar putea deveni mai interesați de parfumuri ca sursă de plăcere senzorială.

O interpretare asemănătoare este analizată și de L’Oréal. „Compensează plăcerea oferită de mâncare sau de gust prin alte forme de satisfacție”, a explicat Laetitia Toupet, președinta globală a brandului L’Oréal Paris. Companiile și oamenii de știință consultați de Reuters subliniază însă că sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea acestei legături.

Utilizatorii medicamentelor GLP-1 cheltuiesc cu 26% mai mult pe parfumuri

Un studiu realizat în Statele Unite de compania de cercetare NIQ a constatat că persoanele care utilizează tratamente GLP-1 cheltuiesc, în medie, cu 26% mai mult pe parfumuri decât consumatorii obișnuiți.

Diferența nu demonstrează că medicamentele determină direct aceste achiziții. Potrivit NIQ, utilizatorii tratamentelor investesc în general mai mult în produse de înfrumusețare. Pentru industria parfumurilor, această categorie reprezintă însă o piață potențial importantă.

Hailed by some as miracle drugs, GLP-1s have surged in popularity in the past few years. An estimated one out of every eight Americans is now on some version of them, and scientists continue to research new potential uses. But with that rapid expansion, there’s a growing list of questions and skeptics. William Brangham (@WmBrangham) reports for our new series, GLP-1s: Reshaping America. — PBS News (@NewsHour) October 10, 2026

Companiile farmaceutice împreună cu analiștii estimează că piața medicamentelor GLP-1 ar putea ajunge la 150 de miliarde de dolari până în 2030. În paralel, parfumurile inspirate de alimente au devenit a doua categorie ca importanță pentru inovația în domeniu, după aromele florale. Potrivit companiei de analiză Mintel, ponderea lor în inovațiile de produs a crescut de la 9% în urmă cu doi ani la 24% în ultimul an.

De la vanilie și prăjituri la Tabasco, trufe și susan

Producătorul elvețian Givaudan studiază de aproximativ un an posibila legătură dintre tratamentele GLP-1 și preferințele pentru parfumuri. Compania dezvoltă deja compoziții care reproduc mirosul unor deserturi precum banoffee, panettone și cupcakes, încercând să surprindă inclusiv aromele de cremă, lapte și aluat copt.

Dar tendința începe să depășească parfumurile tradițional dulci. Potrivit producătorilor, generația Z manifestă un interes tot mai mare pentru note sărate, fermentate și prăjite. Printre ingredientele olfactive experimentate se numără susanul, miso, orezul, trufele, matcha, cacao amară și chiar sosul Tabasco.

Gregorio Sola, parfumier și director de creație la Puig, spune că industria se îndreaptă spre compoziții mai sofisticate, inclusiv note inspirate de whisky, rom și tequila. În același timp, aromele clasice de vanilie rămân populare, iar combinațiile cu fistic și alte nuci câștigă teren.

Givaudan anticipează că următorul val de popularitate ar putea fi dominat de aromele cremoase, precum banana, frișca și laptele cald. Arnaud Guggenbuhl, directorul global de marketing pentru parfumuri fine al companiei, rezumă interesul producătorilor pentru acest segment printr-o observație despre consumatorii care își reduc aportul alimentar: „Ceea ce nu mai pot mânca vor în continuare să savureze”.