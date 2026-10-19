Patrulă de recunoaștere în zona Centrului Istoric din Capitală, după cutremur. Arafat anunță verificări în mai multe zone afectate

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, la Digi24 că nu s-au înregistrat apeluri de urgență la 112.

„Până acum nu, din informațiile care le avem. În zonele în care s-a resimțit cutremurul, colegii de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență fac verificări. Nu avem informații de apeluri 112 pentru efecte ale cutremurului”, a declarat Raed Arafat.

Seismul s-a resimțit în mai multe zone, dar și în București, acolo unde liniile de telefonie au făcut, preț de puțin timp.

„În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe.

Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112”, anunță, luni, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Șeful DSU, Raed Arafat a mai precizat că, la fel ca în București, mai multe Inspectorate ISU din zonele afectate fac verificări.

„În mai multe inspectorate, da, au plecat mașini care fac verificări. În mai multe, și la Buzău, deci în mai multe localități, și la Vrancea, care fac verificări. Dar din momentul în care nu avem prin 112 sesizări, asta este un semn foarte pozitiv că nu există la acest moment efecte”, a declarat Raed Arafat.

Cum să ne ferim de cutremure?

Raed Arafat i-a sfătuit pe români, în cazul în care stau la bloc să nu iasă în casa scărilor, să fie atenți la obiectele care pot cădea. Dacă se află în magazine, aceștia trebuie să aibă grijă la rafurile care pot cădea.

„Dacă apar astfel de situații, populația este sfătuită să nu iasă în casă scărilor, să fie foarte atentă la obiectele care pot să cadă, de la blocuri dacă sunt pe stradă, de la rafturi dacă sunt în magazine”, a declarat Arafat.

Șeful DSU a mai precizat că este „foarte important” ca oamenii să intre pe www.fiipregatit.ro și pe aplicația DSU și să vadă toate recomandările care sunt pentru cutremur.

Acesta a subliniat că ele trebuie citite înaintea unui astfel de eveniment, pentru ca oamenii să știe ce au de făcut.

„Există un ghid complet pe această linie și care trebuie citit înainte să se întâmple ceva. Asta o zic acum în acest context în care am avut această situație și sfatul nostru către populație este să fie cât mai bine informată din site-urile noastre care au toate datele care sunt necesare”, a declarat Raed Arafat.

Seismul a avut o magnitudine de 4,9 pe scara Richter. Seismul s-a produs la 13 kilometri de Râmnicu Sărat și s-a resimțit și în Republica Moldova și Ucraina.