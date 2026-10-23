Marea Britanie își pregătește populația pentru situații de criză. Cetățenii trebuie să aibă provizii pentru trei zile

Marea Britanie a lansat campania națională „Be Ready” („Fiți pregătiți”), pentru a ajuta populația să facă față unor situații neprevăzute, precum fenomenele meteorologice extreme, atacurile cibernetice sau întreruperea serviciilor esențiale.

La această decizie au contribuit temperaturile record, seceta și incendiile de vegetație din această vară, dar și un incident cibernetic major produs în această săptămână.

Potrivit Reuters, autoritățile britanice recomandă populației să aibă suficiente provizii pentru a putea face față timp de 72 de ore fără acces la servicii esențiale, precum electricitatea, apa, telefonia sau internetul.

Campania urmărește să reducă dependența imediată a populației de serviciile de intervenție în cazul unor situații de urgență și încurajează pregătirea gospodăriilor pentru evenimente neprevăzute.

Ce provizii trebuie să aibă britanicii în locuințe

Pentru a face față întreruperii serviciilor esențiale, britanicii sunt îndemnați să păstreze în locuințe produse de bază care să le asigure necesarul pentru trei zile. Printre acestea se numără apa îmbuteliată și alimentele neperisabile, lanternele și bateriile de rezervă, un radio care funcționează cu baterii, precum și pături și haine călduroase.

Cetățenii sunt sfătuiți să aibă la îndemână medicamente, o trusă de prim ajutor și bani în numerar, în cazul în care plățile electronice nu mai funcționează.

De asemenea, autoritățile recomandă păstrarea documentelor importante într-un loc accesibil, precum și pregătirea unor mijloace alternative de comunicare.

Principalele amenințări: atacurile cibernetice și fenomenele meteo extreme

Incidentul cibernetic din această săptămână, legat de vulnerabilități descoperite în limbajul de programare PHP, a demonstrat riscurile la care sunt expuse serviciile digitale. Atacurile informatice pot provoca inclusiv întreruperea plăților electronice și a accesului la serviciile bancare.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a avertizat că asemenea incidente ar putea deveni mai frecvente, deoarece inteligența artificială facilitează identificarea vulnerabilităților sistemelor informatice.

Într-o intervenție la BBC, Streeting a declarat că Marea Britanie se confruntă cu cel mai ridicat nivel al amenințărilor din ultimele decenii.

Oficialul a atras atenția și asupra pericolelor care pot veni din partea unor state ostile și a grupărilor de criminalitate organizată, dar și asupra riscurilor generate de schimbările climatice.

„Furtunile din iarna trecută și incendiile de vegetație din această vară au arătat cât de ușor pot perturba fenomenele meteo extreme serviciile esențiale și viața de zi cu zi”, au transmis reprezentanții Guvernului britanic.

Recomandări similare în Uniunea Europeană

În 2025, Comisia Europeană a recomandat cetățenilor UE să își pregătească un kit de urgență care să le permită să se descurce timp de 72 de ore fără acces la serviciile esențiale.

Acesta ar trebui să conțină apă, alimente, medicamente, bani în numerar și baterii externe pentru încărcarea dispozitivelor electronice.