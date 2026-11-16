Estonia pregătește mutarea guvernului în cloud, în cazul unei invazii rusești. Serviciile publice ar urma să funcționeze chiar și din exil

Statul baltic are o graniță de 294 de kilometri cu Rusia și a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor reprezentate de campaniile de război hibrid ale Moscovei, inclusiv atacuri cibernetice și acte de sabotaj.

Strategia presupune mutarea serviciilor publice în infrastructuri de tip cloud, astfel încât acestea să poată fi accesate și administrate indiferent de evoluția situației de securitate.

Tõnu Grünberg, unul dintre arhitecții strategiei și fost oficial responsabil de infrastructura digitală a Estoniei, a declarat pentru POLITICO că planul trebuie să permită funcționarea statului inclusiv în scenariile în care centrele de date sunt distruse sau trupele ruse ajung pe teritoriul țării.

„Acum vrem să fim cu adevărat online, indiferent de ce se întâmplă. Toate serviciile critice trebuie să rămână online. Totul trebuie să funcționeze”, a explicat Grünberg.

Estonia pregătește mutarea serviciilor publice în cloud. Ce presupune planul

Strategia autorităților estoniene prevede dezvoltarea unor aplicații securizate care să utilizeze infrastructura unor furnizori internaționali de servicii cloud, precum Microsoft Azure și Amazon Web Services, în paralel cu platforma proprie de cloud a statului.

Sistemele informatice vor fi replicate în ambasada digitală a Estoniei din Luxemburg, precum și în alte locații din Europa. Prin această măsură, autoritățile urmăresc să păstreze accesul la datele și serviciile esențiale chiar dacă infrastructura digitală de pe teritoriul național devine indisponibilă.

Estonia a creat deja o ambasadă digitală în Luxemburg, unde sunt păstrate copii de siguranță ale unor informații esențiale pentru funcționarea statului. Printre acestea se numără registrele populației, evidențele cadastrale și legislația națională.

Ambasada digitală a Estoniei, soluție pentru continuitatea statului în cazul unei invazii rusești

Proiectul ambasadei digitale urmărește să protejeze datele fundamentale ale statului și să permită reconstruirea infrastructurii administrative în cazul unui scenariu extrem, precum ocuparea teritoriului sau distrugerea sistemelor informatice naționale.

Allan Allmere, consilier în cadrul Ministerului Justiției și Afacerilor Digitale din Estonia, a declarat pentru POLITICO că autoritățile trebuie să păstreze o bază de date sigură și de încredere, de la care statul digital să poată fi reconstruit în cele mai grave situații.

Planul face parte din eforturile Estoniei de a-și proteja infrastructura critică în fața amenințărilor de securitate și de a asigura continuitatea instituțiilor publice. Prin replicarea sistemelor în mai multe locații din afara țării, autoritățile vor să reducă dependența de infrastructura fizică aflată pe teritoriul național.