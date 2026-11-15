Estonia închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de sabotaj

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a anunțat decizia, precizând că măsura are ca scop consolidarea securității țării și limitarea activităților ostile desfășurate de Rusia.

Estonia închide frontiera cu Rusia după tentativa de sabotaj de la Threod Systems

Potrivit anunțului făcut de Margus Tsahkna pe platforma X, toate punctele de trecere de la granița estono-rusă urmează să fie închise de la 1 decembrie.

Șeful diplomației estoniene a explicat că decizia reprezintă un răspuns la acțiunile ostile îndreptate împotriva securității naționale și că autoritățile de la Tallinn urmăresc să reducă posibilitatea desfășurării unor astfel de activități pe teritoriul țării.

„Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei au consecințe. Încercările de intimidare, destabilizare sau subminare a securității noastre nu vor rămâne fără răspuns. Închiderea punctelor de trecere a frontierei va reduce capacitatea Rusiei de a desfășura activități ostile în Estonia și va consolida eforturile noastre de prevenire a eludării sancțiunilor”, a transmis Margus Tsahkna.

Ministrul a precizat că și-a informat deja omologii din Finlanda, Letonia și Lituania cu privire la această decizie.

Estonia închide punctele de trecere cu Rusia după incidentul de la o companie de drone

Decizia autorităților estoniene vine după un incident produs pe 14 noiembrie, când a fost dejucată o tentativă de sabotaj la sediul companiei Threod Systems, o firmă estoniană din industria de apărare, specializată în producția de drone.

Ministerul de Externe al Estoniei a acuzat Rusia în legătură cu incidentul, potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană. Autoritățile estoniene consideră că astfel de acțiuni reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și justifică adoptarea unor măsuri suplimentare de protecție.

Închiderea punctelor de trecere a frontierei este prezentată de ministrul de Externe drept o măsură menită să limiteze posibilitatea desfășurării unor activități ostile și să împiedice folosirea teritoriului estonian pentru ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei.

Estonia a anunțat și restricții pentru sportivii din Rusia și Belarus

Nu este prima măsură de acest tip adoptată de Estonia în raport cu Rusia și Belarus. Anterior, autoritățile estoniene au confirmat că nu vor permite sportivilor din cele două țări să intre pe teritoriul național pentru a participa la competiții.

Noua decizie privind frontiera cu Rusia marchează o înăsprire a măsurilor de securitate adoptate de Tallinn, pe fondul tensiunilor regionale și al acuzațiilor privind activitățile ostile atribuite Moscovei.