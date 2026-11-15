Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Praga pentru a apăra televiziunea și radioul public. Guvernul vrea să le schimbe finanțarea

Criticii măsurii susțin că schimbarea ar putea afecta independența editorială a instituțiilor media și le-ar face vulnerabile la presiuni politice.

Protestul a avut loc în parcul Letna, cu puțin timp înainte de sărbătoarea națională din 17 noiembrie, care comemorează Revoluția de Catifea din 1989, evenimentul care a dus la înlăturarea regimului comunist din Cehoslovacia.

Zona din apropierea scenei s-a umplut rapid, iar participanții au aglomerat inclusiv stațiile de metrou din apropiere. Mulți dintre manifestanți au purtat pălării ascuțite confecționate din ziare, în semn de omagiu pentru un personaj animat care prezintă de zeci de ani poveștile pentru copii difuzate seara de Televiziunea Cehă.

Autoritățile locale estimaseră, cu câteva zile înainte de manifestație, că numărul participanților ar putea ajunge la câteva sute de mii, scrie Reuters.

Protest la Praga pentru independența televiziunii și radioului public

Manifestația a fost organizată pe fondul nemulțumirilor față de un proiect legislativ susținut de coaliția guvernamentală condusă de premierul Andrej Babis, din care fac parte partidul de extremă dreapta SPD și formațiunea eurosceptică Motorists.

Guvernul acuză instituțiile media private și publice de lipsă de imparțialitate, în timp ce opoziția susține că modificările propuse ar putea submina independența presei publice.

Proiectul de lege, prezentat în octombrie, prevede eliminarea taxei lunare de 205 coroane cehe (n.r. aproximativ 9,26 dolari), plătită în prezent de gospodării pentru finanțarea serviciilor publice de televiziune și radio.

Inițiativa a trecut de un prim vot și urmează să fie supusă unor noi dezbateri.

Partidele de opoziție au comparat propunerile Guvernului cu modificările adoptate în Ungaria în timpul fostului premier Viktor Orban, despre care criticii afirmă că a construit un sistem media favorabil puterii politice.

Protest la Praga după greva angajaților televiziunii și radioului public

Tensiunile dintre angajații instituțiilor media publice și autorități s-au intensificat la începutul lunii noiembrie, când angajații televiziunii și radioului public au organizat o grevă de o zi.

Acțiunea a dus la restricționarea programelor difuzate și a fost susținută de artiști și studenți, care au organizat, la rândul lor, manifestații.

Criticii proiectului susțin că eliminarea taxei și trecerea finanțării în bugetul de stat ar slăbi legătura dintre instituțiile media și publicul care contribuie direct la susținerea acestora. În opinia lor, noul mecanism ar putea expune televiziunea și radioul public la presiuni politice.

O altă problemă semnalată este reducerea cu 15% a finanțării propuse în cadrul reformei. Potrivit criticilor, această diminuare ar aduce bugetul nominal al televiziunii publice la nivelul din 2008, iar pe cel al radioului la nivelul din 2005. Reprezentanții presei consideră că o asemenea reducere ar face dificilă funcționarea instituțiilor.

Premierul Andrej Babis susține însă că Guvernul își respectă promisiunea de a reduce povara financiară asupra populației prin eliminarea taxei lunare.