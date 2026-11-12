Nostalgia comunismului, în Europa: Unul din cinci cehi și peste o treime dintre slovaci cred că era mai bine înainte de 1989

Unul din cinci cehi și mai mult de o treime dintre slovaci privesc cu nostalgie perioada comunistă, arată un sondaj realizat recent de institutele Ipsos și Focus, ale cărui rezultate au fost publicate joi de ČTK.

Acestea arată că 52% dintre cehi și 50% dintre slovaci resping categoric revenirea la regimul comunist. 29% dintre respondenții din Cehia și 13% dintre cei din Slovacia nu au o opinie clară sau au preferat să nu răspundă.

Tinerii resping comunismul, pensionarii sunt mai nostalgici

Vârsta și nivelul de educație influențează puternic felul în care oamenii privesc perioada comunistă.

Aproape trei sferturi dintre tinerii cu vârste sub 24 de ani se opun revenirii la comunism. În schimb, aproximativ un sfert dintre pensionarii cu vârste între 66 și 99 de ani consideră că viața era mai bună înainte de 1989.

Nostalgia este mai răspândită și în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de educație. Aproape o treime dintre respondenții care au absolvit doar școala primară cred că oamenii ar fi trăit mai bine dacă regimul comunist nu ar fi fost înlăturat.

Alegătorii naționaliști și de stânga, mult mai nostalgici după comunism

În Cehia, opiniile despre comunism diferă considerabil în funcție de preferințele politice. Aproximativ 45% dintre alegătorii partidului SPD (Libertate și Democrație Directă), formațiune naționalistă și eurosceptică din Cehia, consideră că viața ar fi fost mai bună dacă regimul comunist nu ar fi căzut.

Procentul este și mai mare în rândul celor care au votat coaliția Stačilo!, o alianță politică de stânga din Cehia, din care face parte și Partidul Comunist, la alegerile din 2025. Dintre aceștia, 50,6% cred că oamenii ar fi trăit mai bine dacă regimul comunist ar fi continuat.

În schimb, doar 3% dintre alegătorii actualelor partide de opoziție din Cehia ar susține revenirea la comunism.

Peste 2.000 de persoane au participat la sondaj

Sondajul a fost realizat în Cehia și Slovacia, două țări care au făcut parte din același stat până la separarea pașnică din 1993.

La sondaj au participat peste 2.000 de persoane, 1.054 din Cehia și 1.017 din Slovacia, toate cu vârste de peste 18 ani.

Rezultatele arată că, la aproape patru decenii de la căderea regimului comunist, o parte a populației celor două țări continuă să considere că viața ar fi fost mai bună dacă schimbările politice din 1989 nu ar fi avut loc.