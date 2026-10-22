Trump, obligat de un judecător să se prezinte la tribunal pentru procesul pe care l-a intentat postului BBC

Judecătoarea americană Enjoliqué Lett a emis ordinul în contextul în care avocații postului britanic s-au plâns că Trump a amânat înfățișarea, potrivit AP. Charles Tobin, avocatul BBC, a menționat că a existat o dată convenită, 16 octombrie, dar a spus că Trump a anulat-o dintr-o „chestiune de importanță națională”. Tobin a spus că președintele american își desfășura, de fapt, campania electorală în Georgia în ziua respectivă. „Participase la activități politice de partid și a acordat prioritate acestui lucru în detrimentul participării la depoziții”, a spus Tobin.

Trump riscă sancțiuni care pot ajunge până la respingerea procesului

Enjoliqué Lett a spus că Trump trebuie să se prezinte la o depoziție până pe 11 decembrie sau se confruntă cu sancțiuni care pot ajunge până la respingerea procesului – cu excepția cazului în care perioada de divulgare a probelor este prelungită după 18 decembrie.

Procesul Discovery, unde avocații ambelor părți fac schimb de documente și alte probe, este programat să se încheie pe 18 decembrie, iar avocații BBC vor să se asigure că au depoziția lui Trump înainte de acest termen limită. Judecătoarea Lett a spus că numai președintele instanței desemnat pentru caz poate modifica programul procesului, iar apărarea a spus că ar fi deschisă programării depoziției pentru o dată ulterioară, dacă și programul procesului ar fi amânat.

Postul de televiziune, acuzat de defăimare

Trump, care a evitat adesea depozițiile, a intentat procesul împotriva BBC în decembrie anul trecut. El a acuzat postul de televiziune finanțat public de defăimare, precum și de practici comerciale înșelătoare și neloiale legate de un documentar, „Trump: A Second Chance”.

BBC a recunoscut că realizatorii au combinat citate din diferite secțiuni ale discursului pe care Trump l-a ținut susținătorilor săi pe 6 ianuarie 2021, înainte de asaltul asupra Capitoliului SUA, pentru a crea impresia că acesta îndemna direct la violență. Realizatorul și-a cerut scuze pentru editare, iar șeful BBC și cel mai important director de știri au demisionat. Însă BBC a negat afirmațiile lui Trump conform cărora l-ar fi defăimat.