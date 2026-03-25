Fost șef Google, la cârma BBC. Matt Brittin preia instituția sub presiune politică și financiară

Decizia vine într-un moment extrem de delicat pentru instituția media, confruntată cu provocări juridice, financiare și de relevanță editorială.

Brittin, în vârstă de 57 de ani, va prelua oficial mandatul începând cu 18 mai. Fără experiență directă în domeniul editorial sau al radiodifuziunii, noul director general BBC va numi un director general adjunct pentru a acoperi această zonă strategică, a precizat conducerea postului, informează Reuters.

Contextul juridic: BBC, proces de 10 miliarde de dolari intentat de Donald Trump

Numirea lui Matt Brittin are loc în timp ce BBC se confruntă cu un proces de aproximativ 10 miliarde de dolari intentat de actualul președinte american Donald Trump. Acesta acuză radiodifuzorul public de defăimare, susținând că un montaj considerat înșelător al unui discurs rostit pe 6 ianuarie 2021, înainte de asaltul asupra Capitolul Statelor Unite, i-ar fi afectat reputația.

BBC a solicitat respingerea acțiunii în instanță, argumentând că realegerea lui Trump demonstrează lipsa unui prejudiciu real de imagine.

Provocări strategice majore pentru noul director general BBC

Matt Brittin preia conducerea BBC într-un moment critic din punct de vedere strategic. La finalul anului 2027 expiră Royal Charter, documentul care reglementează funcționarea instituției.

Noul director general BBC va trebui să negocieze un nou mecanism de finanțare, într-un context în care taxa TV este tot mai contestată.

Printre opțiuni se numără menținerea taxei, trecerea la un model de abonament sau finanțarea prin publicitate.

Relevanță, digitalizare și presiune politică asupra BBC

BBC se confruntă, de asemenea, cu o scădere a audienței în rândul publicului tânăr, pe fondul migrării acestuia către platforme de streaming și medii digitale.

În plus, instituția se află sub o presiune politică intensă, fiind criticată din mai multe direcții pentru presupusa lipsă de imparțialitate.

Într-o declarație oficială, Matt Brittin a subliniat că BBC trebuie „să fie acolo unde sunt poveștile și unde sunt publicurile”, afirmând că vede această perioadă ca pe „un moment de risc real, dar și de oportunitate”.