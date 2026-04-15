BBC va face cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani: Va renunța la aproape 10% din angajați

BBC va face cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani, în încercarea de a face față „presiunilor financiare semnificative". Concret, compania de televiziune va concedia aproximativ 10% din cei 21.500 de angajați.
Foto: Mediafax
Diana Nunuț
15 apr. 2026, 19:53, Știri externe

BBC va concedia aproximativ 10% din angajații săi, aceasta fiind cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani făcută de compania de televiziune.

Concret, BBC va concedia 1.800-2.000 de angajați, în încercarea de a face față „presiunilor financiare semnificative”. În prezent, BBC are aproximativ 21.500 de angajați.

Postul de televiziune trebuie să realizeze economii de 500 de milioane de lire sterline în următorii doi ani, iar pentru îndeplinirea acestui plan, directorul general interimar Rhodri Talfan Davies nu a exclus posibilitatea de a desființa canale sau servicii întregi.

„Trebuie să analizăm totul, iar la o sumă de 500 de milioane de lire sterline vor exista inevitabil unele alegeri importante și dificile, dar trebuie să abordăm acest proces cu atenție”, a declarat el în cadrul emisiunii Media Show de la BBC Radio 4.

„Pentru public, sarcina pe care o avem acum, în următoarele trei sau patru luni, este să găsim modalități de a face aceste schimbări fără a afecta serviciile despre care știm că sunt esențiale pentru BBC, atât la radio și televiziune, cât și online”, a mai spus el.

Rhodri Talfan Davies a impus, de asemenea, controale mai stricte asupra cheltuielilor legate de recrutare, deplasări, consultanță în management și participarea la conferințe, premii și evenimente.

Vestea reducerilor de personal vine înainte ca Matt Brittin, fostul director executiv al Google, să preia oficial mandatul de director general al BBC în luna mai.

