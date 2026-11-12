„Îl luăm cu elicopterul!” Susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de poliție

Bărbatul vorbea despre mobilizarea a 100 de persoane, 20 de mașini și folosirea unui elicopter, lansând totodată amenințări cu moartea la adresa celor care ar fi încercat să împiedice acțiunea.

Bărbatul de 46 de ani, prezentat drept Florin „Patriotu”, conform surselor Gândul, unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu, a fost reținut de Poliția Capitalei după ce a lansat, pe rețelele sociale, îndemnuri la violență împotriva forțelor de ordine și la pătrunderea cu forța în Arestul Central din București, pentru eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Pe TikTok, bărbatul a descris un scenariu cu 100 de participanți, 20 de autoturisme și chiar un elicopter, însoțit de amenințări explicite la adresa celor care ar fi încercat să împiedice acțiunea. Polițiștii îl cercetează pentru instigare publică în formă continuată.

„Îi lichidăm pe toți, îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”

Potrivit scenariului prezentat de bărbat, zece dintre cele 20 de mașini urmau să supravegheze zona, iar celelalte zece să pătrundă în centrul de detenție.

„100 de oameni cu 20 de mașini, 10 mașini să țină de șase și 10 mașini să intre în Arestul Central”, a spus acesta.

Bărbatul a lansat și amenințări împotriva celor care ar fi încercat să oprească acțiunea: „Îi lichidăm pe toți, îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”.

Într-un alt fragment al înregistrării, acesta a făcut referire la efectivele Jandarmeriei, susținând că în România ar exista aproximativ 30.000 de jandarmi.

Poliția a documentat trei episoade de instigare la violență

Poliția Capitalei a anunțat joi, 12 noiembrie, că un bărbat de 46 de ani a fost reținut cu o zi înainte, pentru 24 de ore, într-un dosar penal privind instigarea publică în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, primul episod a avut loc pe 5 noiembrie, când suspectul a transmis în direct pe o rețea de socializare, din fața unui centru de reținere și arestare preventivă al Poliției Capitalei.

În timpul transmisiunii, acesta ar fi îndemnat publicul să pătrundă fără drept în instituție și să comită acte de violență împotriva angajaților, cu scopul eliberării unei persoane arestate preventiv.

Alte două episoade au fost identificate pe 8 și 9 noiembrie. Polițiștii spun că bărbatul a publicat mesaje prin care își îndemna urmăritorii să recurgă la violență împotriva jandarmilor, în timpul unui protest anunțat pentru 14 noiembrie.

Miercuri, 11 noiembrie, suspectul a fost depistat de polițiști, cu sprijinul jandarmilor, în apropierea Arestului Central, unde participa la o manifestație de susținere a lui Călin Georgescu.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urma să fie prezentat magistraților.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 din București.

Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT pentru înșelăciune

Călin Georgescu a fost trimis în judecată joi într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Procurorii DIICOT îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în Arestul Central din București din 29 septembrie 2026. Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis definitiv prelungirea arestării preventive până la 27 noiembrie.

La 9 noiembrie, Tribunalul București a admis o cerere formulată de Georgescu și a dispus înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile. Hotărârea nu este definitivă și nici executorie, astfel că fostul candidat a rămas în detenție, în așteptarea soluționării contestației.

De la arestarea sa, susținătorii lui Călin Georgescu au organizat mai multe manifestații în fața Arestului Central din București. Pe 5 noiembrie, aproximativ 40 de persoane s-au adunat în fața clădirii, au scandat numele fostului candidat și au difuzat muzică printr-o boxă portabilă.