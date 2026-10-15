Arderi ilegale de deșeuri în Sintești, descoperite de Garda de Mediu: 840 kg de deșeuri confiscate, amenzi de peste 320.000 lei

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov, IPJ Ilfov și Jandarmeria Ilfov au realizat razii pentru respectarea legislației privind regimul deșeurilor.

Au fost mobilizați 27 de polițiști, jandarmi și comisari de mediu pentru a verifica în teren, în zonele cu un istoric de arderi ilegale, respectarea legislației și societățile comerciale de profil.

Astfel, autoritățile au găsit și confiscat nu mai puțin de 840 kg de deșeuri neferoase (cupru și aluminu), inclusiv în urma verificării a 110 autoutilitare din zonă.

În urma neregulilor descoperite, au fost aplicate 43 de sancțiuni contravenționale, amenzile totale fiind de 324.000 lei.

Mai mult, Garda de Mediu Ilfov a anunțat că nu se va opri aici, iar că astfel de controale vor continua „în mod regulat”. Ele au rolul de descurajare a fenomenul arderilor ilegale și protejarema locuitorilor din județul Ilfov și din proximitatea Capitalei împotriva unui „fenomen nociv atât pentru mediu cât și pentru sănătatea publică”.

Totodată, autoritățile au menționat că numărul adreselor și sesizărilor pe care Garda Națională de Mediu le-a înaintat către Direcția de Sănătate Publică pentru astfel de fenomene crește exponențial.