Prima pagină » Știrile zilei » Arderi ilegale de deșeuri în Sintești, descoperite de Garda de Mediu: 840 kg de deșeuri confiscate, amenzi de peste 320.000 lei

Arderi ilegale de deșeuri în Sintești, descoperite de Garda de Mediu: 840 kg de deșeuri confiscate, amenzi de peste 320.000 lei

Joi, Garda de Mediu Ilfov a anunțat că a descoperit arderi ilegale de deșeuri în satul Sintești, județul Ilfov. Potrivit autorităților, 840 de kg de deșeuri au fost confiscate, iar amenzi de peste 320.000 de lei au fost aplicate.
Arderi ilegale de deșeuri în Sintești, descoperite de Garda de Mediu: 840 kg de deșeuri confiscate, amenzi de peste 320.000 lei
Galerie Foto 4
Sursa foto: Facebook / Garda de Mediu Ilfov
Ioana Târziu
15 oct. 2026, 21:52, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov, IPJ Ilfov și Jandarmeria Ilfov au realizat razii pentru respectarea legislației privind regimul deșeurilor.

Vezi galeria foto
4 poze

Au fost mobilizați 27 de polițiști, jandarmi și comisari de mediu pentru a verifica în teren, în zonele cu un istoric de arderi ilegale, respectarea legislației și societățile comerciale de profil.

Astfel, autoritățile au găsit și confiscat nu mai puțin de 840 kg de deșeuri neferoase (cupru și aluminu), inclusiv în urma verificării a 110 autoutilitare din zonă.

În urma neregulilor descoperite, au fost aplicate 43 de sancțiuni contravenționale, amenzile totale fiind de 324.000 lei.

Mai mult, Garda de Mediu Ilfov a anunțat că nu se va opri aici, iar că astfel de controale vor continua „în mod regulat”. Ele au rolul de descurajare a fenomenul arderilor ilegale și protejarema locuitorilor din județul Ilfov și din proximitatea Capitalei împotriva unui „fenomen nociv atât pentru mediu cât și pentru sănătatea publică”.

Totodată, autoritățile au menționat că numărul adreselor și sesizărilor pe care Garda Națională de Mediu le-a înaintat către Direcția de Sănătate Publică pentru astfel de fenomene crește exponențial.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Cine este șeful noului Minister al Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru Costinel a condus cea mai mare companie de securitate cibernetică din România
Gandul
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Ideile principale din programul de guvernare al lui Luca Niculescu: reformă la ANAF, pensiile indexate anual și finalizarea a 4 autostrăzi
Libertatea
Proprietarii de apartamente, avertizați: locuințele care ar putea fi eliminate de pe platformele de închiriere. Ce prevede legea
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor