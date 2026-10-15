Diplomatul care a pregătit trei summituri NATO preia Externele. Cine e Dan Neculăescu

Pe numele complet Dănuț Sebastian Neculăescu, diplomatul conduce misiunea României la NATO din februarie 2022, fiind numit de fostul președinte Klaus Iohannis. Dan Neculăescu lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din octombrie 2002 și are rangul de ambasador, potrivit biografiei publicate de NATO.

Înainte de Bruxelles, a fost secretar de stat pentru afaceri strategice în MAE. Între iunie 2016 și iulie 2017 a fost consilier de stat pentru afaceri externe al prim-ministrului.

De la Viena la trei summituri NATO

Și-a început cariera în 2002, în direcțiile MAE de analiză și planificare politică și de relația cu NATO. Între 2004 și 2006 a condus Direcția OSCE, Neproliferare și Controlul Armamentelor. A urmat Viena: din decembrie 2006 până în mai 2009 a fost reprezentant permanent adjunct la dialogul politico-militar și la Comitetul de Securitate al OSCE, iar din mai 2009 până în septembrie 2011, adjunct al reprezentantului permanent pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică și pe lângă organizația pentru interzicerea testelor nucleare (CTBTO).

Revenit la București, a contribuit la pregătirea a trei summituri NATO: Chicago, în 2012, Newport, în 2014, și Varșovia, în 2016. A lucrat și la parteneriatele strategice ale României cu Statele Unite, Polonia și Turcia, mai ales pe partea de securitate. În 2013 a fost, timp de zece luni, responsabil cu planificarea activităților de monitorizare la sediul din Tbilisi al Misiunii UE în Georgia.

Este absolvent al Facultății de Științe Politice și Administrative a Universității din București și al Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu”. A urmat cursurile Academiei Diplomatice a MAE în 2002 și pe cele ale Colegiului NATO de la Roma în 2003.

Propus la Apărare în iunie

Nu este prima dată când numele lui apare pe o listă de miniștri. În iunie 2026, premierul desemnat de atunci, Eugen Tomac, l-a anunțat la Ministerul Apărării, descriindu-l drept un diplomat de excepție care înțelege situația de securitate a României. Guvernul Tomac nu a mai ajuns la votul Parlamentului. În acel cabinet, la Externe era propus chiar Luca Niculescu, diplomat și fost ambasador al României în Franța, devenit între timp premier desemnat.