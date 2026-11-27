Premierul Luca Niculescu și ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, au discutat, vineri cu reprezentanții corpului diplomatic român despre contribuția ambasadelor și consulatelor la dezvoltarea economiei naționale.

Șeful Executivului le-a prezentat diplomaților prioritățile Guvernului și domeniile strategice în care România urmărește să atragă capital străin.

„Avem două obiective clare: să atragem mai multe investiții în România, în special în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, și să ajutăm companiile românești să se dezvolte pe piețele externe”, a transmis Luca Niculescu.

Cinci domenii strategice pentru investiții

Premierul le-a cerut reprezentanților diplomatici să identifice oportunități de afaceri și să valorifice mai bine parteneriatele strategice ale României, precum și instrumentele puse la dispoziție de Uniunea Europeană.

Printre domeniile cărora Guvernul intenționează să le acorde o atenție deosebită se numără energia, apărarea, materiile prime critice, cercetarea și inovarea.

„Îmi doresc ca ambasadele noastre să fie cât mai aproape de mediul de afaceri, să identifice oportunități și să valorifice mai bine parteneriatele strategice ale României și instrumentele oferite de Uniunea Europeană”, a precizat șeful Executivului.

Guvernul va relansa activitatea comisiilor economice mixte

Luca Niculescu a anunțat că întâlnirile și vizitele sale externe vor avea o componentă economică importantă și vor cuprinde organizarea unor forumuri de afaceri.

Executivul intenționează, de asemenea, să reia activitatea comisiilor economice mixte, structuri de cooperare bilaterală între state, și să îmbunătățească modul în care colaborează instituțiile responsabile de diplomația economică.

„Avem diplomați cu multă experiență și competență. Vreau să valorificăm cât mai bine această resursă pentru dezvoltarea economiei românești”, a subliniat premierul.

Diplomația economică și atragerea investițiilor străine

Subiectul investițiilor străine a figurat și pe agenda întâlnirii de la începutul lunii noiembrie dintre premierul Luca Niculescu și reprezentanții investitorilor străini, când Guvernul a prezentat relansarea economiei drept principalul său obiectiv.

De asemenea, în octombrie, când Dan Neculăescu a preluat conducerea Ministerului Afacerilor Externe, Luca Niculescu a menționat atragerea capitalului străin, sprijinirea exportatorilor și identificarea unor noi oportunități de afaceri pentru companiile românești ca obiective ale politicii externe.