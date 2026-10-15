Luca Niculescu depune astăzi programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD intră la guvernare, iar PNL și UDMR promit să susțină Executivul

Premierul desemnat, Luca Niculescu, este așteptat să depună joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor, pentru a începe procedura de învestire a noului Guvern.

Audierile miniștrilor propuși ar urma să aibă loc luni, iar votul pentru învestirea Guvernului, marți, în plenul Parlamentului.

PSD este singurul partid care va intra în Guvern, în timp ce PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze Guvernul Niculescu.

Până în prezent, nu a fost anunțată oficial ora la care va avea loc depunerea documentelor de către premierul desemnat.

Acesta nu a oferit nici alte detalii despre componența viitorului Guvern, dar a spus în trecut că ia în calcul trei variante: un guvern politic, unul tehnocrat sau o formulă hibridă, cu oameni politici și specialiști.

După ce PSD a decis să intre la guvernare și a stabilit persoanele pe care le va propune pentru funcțiile de miniștri, varianta unui guvern tehnocrat nu mai este credibilă în acest moment.

PSD intră la guvernare. Ce miniștri propune partidul

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social-Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a anunțat miercuri seară președintele PSD, Sorin Grindeanu, după ședința Consiliului Politic Național al partidului.

Liderul PSD a prezentat cele zece priorități ale partidului pentru viitorul Guvern:

Prezentarea situației reale a deficitului bugetar și a datoriilor amânate în Parlament, înainte de prezentarea publică a bugetului pentru 2027. Termenul stabilit este 1 noiembrie 2026. Semnarea unui memorandum cu mediul de afaceri și sindicatele, care să ofere predictibilitate fiscală pentru anul 2027. Mai exact, PSD cere ca taxele să nu crească anul viitor. Aprobarea rectificării bugetare pentru a asigura finanțare spitalelor, serviciilor critice și funcționării statului, până la 1 noiembrie 2026. Verificarea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, prin PNRR sau de la bugetul de stat, care urmează să treacă pe finanțare națională. Aplicarea rapidă a tuturor măsurilor din Planul de relansare economică, până la 15 noiembrie. Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu respectarea țintelor de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor, până la 1 decembrie 2026. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii în timpul iernii. Indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, și a pensiei minime. Eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Începerea reformei administrative, prin comasarea voluntară a localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.

Sorin Grindeanu a anunțat și propunerile PSD pentru Cabinetul condus de Luca Niculescu:

Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Cine susține învestirea Guvernului Niculescu

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți că partidul său ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Documentul nu va fi însă un acord de coaliție și nu va include participarea liberalilor la Guvern. Acesta ar urma să stabilească practic doar condițiile în care PNL poate ajuta la stabilitatea țării în următoarele șase luni.

El a spus că, în primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, dacă premierul respectă principiile asumate prin acord.

Senatorul liberal Vasile Blaga a declarat miercuri că PNL va vota Guvernul Niculescu dacă acesta va respecta „exact” parcursul guvernului condus de Ilie Bolojan și va continua „angajamentele” asumate de acesta.

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a anunțat miercuri că grupurile parlamentare ale partidului au decis, printr-un vot consultativ, să susțină învestirea Guvernului Niculescu pentru a pune capăt crizei politice.

Decizia finală urmează să fie luată în Biroul Politic Național al partidului.

El a mai spus că PNL nu va putea vota Guvernul dacă liberali vor face parte din Cabinetul Luca Niculescu fără acordul partidului.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că Uniunea va vota atât Guvernul, cât și programul de guvernare prezentat de Luca Niculescu.

El a spus că nu contează dacă Guvernul va fi unul tehnocrat sau unul format în jurul PSD.

În schimb, USR cere în continuare alegeri anticipate. Președintele partidului, Dominic Fritz, a anunțat că va propune Comitetului Politic al USR, în ședința de vineri, ca parlamentarii partidului să nu voteze pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu.

În acest moment, speculațiile sunt la cote maxime în plan politic.

După desemnarea lui Luca Niculescu, surse politice au anunțat că președintele Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate dacă nici Guvernul propus de acesta nu va fi învestit.