PNL va vota Guvernul Luca Niculescu, dar nu va intra într-o coaliție cu PSD. Ionel Bogdan: „Dorința noastră este să punem capăt crizei politice”

Partidul Național Liberal va vota pentru instalarea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice, dar nu va intra într-un guvern alături de PSD, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, după ședința Biroului Politic Național al partidului.

Potrivit acestuia, grupurile parlamentare ale PNL au acordat trei voturi consultative privind poziția partidului în contextul discuțiilor despre susținerea viitorului Guvern.

Liberalii au votat pentru instalarea Guvernului Niculescu, împotriva participării la un guvern alături de PSD și pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, cu obiective clare.

„160 de zile de când avem guvern interimar, 160 de zile de când Partidul Social-Democrat împreună cu AUR au depus și votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului din care PSD făcea parte la acea vreme. În tot acest timp, premierul Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal, împreună cu partenerii de la USR și UDMR, s-au străduit să facă tot ceea ce le-a stat în putință pentru a menține direcția corectă pentru România, pentru a gestiona cât mai corect finanțele publice și pentru a implementa PNRR și angajamentele pe care România le-a luat”, a declarat Ionel Bogdan.

Acesta a spus că perioada îndelungată în care România a avut un guvern interimar a limitat capacitatea Executivului de a lua decizii importante pentru țară.

„România a ajuns într-un punct foarte dificil după o perioadă atât de îndelungată cu guvern interimar, cu un guvern care are puterile limitate, cu un guvern care, deși s-a străduit foarte mult să își facă treaba cât mai bine, s-a lovit de imposibilitatea luării unor decizii importante pentru țară și pentru parcursul pe care îl are România”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL.

Cele trei voturi consultative ale liberalilor

Liberalul a spus că grupurile parlamentare ale PNL din Senat și Camera Deputaților s-au reunit miercuri pentru a analiza situația politică și opțiunile partidului.

În urma discuțiilor, parlamentarii liberali au exprimat trei poziții consultative.

Acesta a spus că prima decizie vizează acordarea unui vot de instalare Guvernului Niculescu.

„Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice”, a declarat Ionel Bogdan, prezentând primul punct votat de grupurile parlamentare.

Al doilea punct stabilește că PNL nu va participa la un guvern alături de PSD și, în această situație, va rămâne în opoziție.

„Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social-Democrat. Drept urmare, va fi un partid de opoziție”, a precizat purtătorul de cuvânt al liberalilor.

Al treilea vot consultativ a vizat posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat Luca Niculescu.

El a spus că nu ar fi vorba despre un acord de coaliție, ci despre un document cu obiective clare, în linie cu angajamentele prezentate în spațiul public de Ilie Bolojan și de reprezentanții PNL.

„Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat. Nu un acord de coaliție, un acord cu obiective clare, care au fost specificate de-a lungul timpului în spațiu public atât de premierul Ilie Bolojan, cât și de membrii Partidului Național Liberal și membrii arcului guvernamental actual”, a explicat Ionel Bogdan.

Decizia finală va fi luată în Biroul Politic Național

Purtătorul de cuvânt al PNL a spus că voturile grupurilor parlamentare au caracter consultativ, iar decizia finală privind susținerea celor trei puncte va fi luată în cadrul Biroului Politic Național.

„Dorința noastră este să punem capăt crizei politice pe care o traversează România de peste 160 de zile. Drept urmare, votul consultativ al grupurilor parlamentare a fost în consecință. Așadar urmează un Birou Politic Național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor trei puncte pe care vi le-am enumerat adineauri”, a declarat Ionel Bogdan.