Surse. Cine este Dumitru Chisăliță, propunerea pentru Ministerul Energiei în Guvernul Luca Niculescu

Dumitru Chisăliță, fondatorul și președintele Asociației Energia Inteligentă, este propunerea pentru conducerea Ministerului Energiei în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit surselor Mediafax.
Inginer de profesie, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul energetic, Chisăliță a lucrat în sectorul gazelor naturale, a ocupat funcții de conducere și a devenit una dintre vocile cunoscute în dezbaterile publice despre prețurile energiei, siguranța aprovizionării și tranziția energetică.
Potrivit CV-ului său, Dumitru Chisăliță a absolvit Facultatea de Inginerie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, la profilul Inginerie Economică, specializarea Ingineria și managementul sistemelor de producție.
Ulterior, și-a completat pregătirea cu studii de masterat în valorificarea gazelor naturale, managementul și marketingul petrolului, precum și modernizarea energetică a clădirilor.
De asemenea, el a obținut atestări profesionale în domeniul expertizei tehnice pentru petrol și gaze, al auditului energetic și al eficienței energetice a clădirilor.
Potrivit documentului, Chisăliță are peste 15 ani de experiență în funcții de management în companii din sectorul gazelor naturale și o activitate profesională și academică de peste 30 de ani.
De-a lungul carierei, a lucrat în domeniul gazelor naturale și a fost implicat în activități de consultanță și expertiză tehnică. A avut și legături cu mediul universitar, unde a fost cadru didactic în domeniul instalațiilor și al specializărilor asociate sectorului energetic.
Dumitru Chisăliță a fondat, în 2016, Asociația Energia Inteligentă (AEI), organizație care promovează eficiența energetică, transparența pieței și protejarea consumatorilor.
Asociația a derulat proiecte și a publicat analize despre sărăcia energetică, prețurile gazelor și electricității, drepturile consumatorilor și politicile publice din domeniu.
El a devenit cunoscut publicului și prin intervențiile sale în presă, pentru că a criticat modul în care autoritățile au gestionat unele dintre problemele structurale ale sistemului energetic din România.
În august 2026, într-o analiză despre vulnerabilitățile sistemului energetic, el a susținut că dificultățile din prezent nu sunt un eșec al energiilor regenerabile, ci sunt rezultatul modului în care a fost organizată tranziția energetică.
Dumitru Chisăliță a lucrat la Romgaz și Transgaz, iar în 2010 a devenit director al Departamentului de vânzări gaze din cadrul Romgaz.
În 2012, a ocupat funcția de director general al companiei, iar ulterior a fost membru al Consiliului de Administrație. A condus Consiliul de Administrație al Romgaz în perioadele 2016-2017 și în 2025.
Între octombrie 2023 și 2025, Chisăliță a fost consilier onorific al ministrului Energiei.
De asemenea, a predat la Universitatea Transilvania din Brașov, unde a fost cadru didactic în domeniul energiei, inclusiv în cel al hidrogenului și al surselor regenerabile.
PSD a anunțat următoarele propuneri pentru viitorul Guvern:
Potrivit surselor Mediafax, Alexandru Nazare ar urma să rămână la conducerea Ministerului Finanțelor, iar Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, ar putea fi propus pentru Ministerul Afacerilor Externe.
Pentru Ministerul Educației este vehiculat numele consilierului prezidențial Sorin Costreie, în timp ce la Cultură ar putea ajunge Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari. Bogdan Dumitru ar urma să fie propus pentru conducerea Ministerului Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale.