Prima pagină » Politic » Surse. Cine este Dumitru Chisăliță, propunerea pentru Ministerul Energiei în Guvernul Luca Niculescu

Surse. Cine este Dumitru Chisăliță, propunerea pentru Ministerul Energiei în Guvernul Luca Niculescu

Dumitru Chisăliță, fondatorul Asociației Energia Inteligentă și fost director și președinte al Consiliului de Administrație al Romgaz, este, potrivit surselor Mediafax, propunerea pentru conducerea Ministerului Energiei în Guvernul Luca Niculescu.
Surse. Cine este Dumitru Chisăliță, propunerea pentru Ministerul Energiei în Guvernul Luca Niculescu
Maria Nițu
15 oct. 2026, 11:05, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dumitru Chisăliță, fondatorul și președintele Asociației Energia Inteligentă, este propunerea pentru conducerea Ministerului Energiei în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit surselor Mediafax.

Inginer de profesie, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul energetic, Chisăliță a lucrat în sectorul gazelor naturale, a ocupat funcții de conducere și a devenit una dintre vocile cunoscute în dezbaterile publice despre prețurile energiei, siguranța aprovizionării și tranziția energetică.

Studii în inginerie și o carieră în sectorul gazelor naturale

Potrivit CV-ului său, Dumitru Chisăliță a absolvit Facultatea de Inginerie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, la profilul Inginerie Economică, specializarea Ingineria și managementul sistemelor de producție.

Ulterior, și-a completat pregătirea cu studii de masterat în valorificarea gazelor naturale, managementul și marketingul petrolului, precum și modernizarea energetică a clădirilor.

De asemenea, el a obținut atestări profesionale în domeniul expertizei tehnice pentru petrol și gaze, al auditului energetic și al eficienței energetice a clădirilor.

Potrivit documentului, Chisăliță are peste 15 ani de experiență în funcții de management în companii din sectorul gazelor naturale și o activitate profesională și academică de peste 30 de ani.

De-a lungul carierei, a lucrat în domeniul gazelor naturale și a fost implicat în activități de consultanță și expertiză tehnică. A avut și legături cu mediul universitar, unde a fost cadru didactic în domeniul instalațiilor și al specializărilor asociate sectorului energetic.

Asociația Energia Inteligentă și intervențiile în dezbaterea publică

Dumitru Chisăliță a fondat, în 2016, Asociația Energia Inteligentă (AEI), organizație care promovează eficiența energetică, transparența pieței și protejarea consumatorilor.

Asociația a derulat proiecte și a publicat analize despre sărăcia energetică, prețurile gazelor și electricității, drepturile consumatorilor și politicile publice din domeniu.

El a devenit cunoscut publicului și prin intervențiile sale în presă, pentru că a criticat modul în care autoritățile au gestionat unele dintre problemele structurale ale sistemului energetic din România.

În august 2026, într-o analiză despre vulnerabilitățile sistemului energetic, el a susținut că dificultățile din prezent nu sunt un eșec al energiilor regenerabile, ci sunt rezultatul modului în care a fost organizată tranziția energetică.

Dumitru Chisăliță a lucrat la Romgaz și Transgaz, iar în 2010 a devenit director al Departamentului de vânzări gaze din cadrul Romgaz.

În 2012, a ocupat funcția de director general al companiei, iar ulterior a fost membru al Consiliului de Administrație. A condus Consiliul de Administrație al Romgaz în perioadele 2016-2017 și în 2025.

Între octombrie 2023 și 2025, Chisăliță a fost consilier onorific al ministrului Energiei.

De asemenea, a predat la Universitatea Transilvania din Brașov, unde a fost cadru didactic în domeniul energiei, inclusiv în cel al hidrogenului și al surselor regenerabile.

Cum ar putea arăta Cabinetul Luca Niculescu

PSD a anunțat următoarele propuneri pentru viitorul Guvern:

  • Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;
  • Florin Barbu – ministru al Agriculturii;
  • Alexandru Rogobete – ministru al Sănătății;
  • Florin Manole – ministru al Muncii;
  • Daniel Zamfir – ministru al Economiei;
  • Radu Marinescu – ministru al Justiției;
  • Alexandru Stoica – ministru al Dezvoltării;
  • Ștefan Ovidiu Popa – ministru al Transporturilor;
  • Natalia Intotero – ministru al Mediului;
  • Mihai Ghigiu – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;
  • Ștefan Radu Oprea – ministru al Apărării.

Potrivit surselor Mediafax, Alexandru Nazare ar urma să rămână la conducerea Ministerului Finanțelor, iar Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, ar putea fi propus pentru Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru Ministerul Educației este vehiculat numele consilierului prezidențial Sorin Costreie, în timp ce la Cultură ar putea ajunge Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari. Bogdan Dumitru ar urma să fie propus pentru conducerea Ministerului Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Gluma zilei pe internet, după ce PSD și PNL au decis să treacă Guvernul Niculescu. Fotografia s-a viralizat rapid
Gandul
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Cazul tinerei cu autism sechestrată și bătută de iubitul găsit pe o rețea de socializare. Polițiștii au expediat-o acasă cu Bolt-ul: „avea o durere de măsea”
Libertatea
Un chinez a ajuns la 101 ani și spune că se simte excelent. Ce mănâncă zilnic și ce băuturi consumă, deși nu respectă regulile unei diete sănătoase
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor