Cei doi miniștri au depus coroane de flori la monumentul comemorativ din incinta Exploatării Miniere Livezeni, din municipiul Petroșani, județul Hunedoara, cu două zile înainte de împlinirea a 46 de ani de la unul dintre cele mai grave accidente din istoria mineritului românesc.

Ceremonia a fost organizată de conducerea exploatării și de colectivul mineresc și a inclus momente de reculegere în memoria victimelor, informează Ministerul Mediului.

Viitorul comunităților miniere din Valea Jiului

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a subliniat necesitatea valorificării experienței și resurselor regiunii în procesul de dezvoltare economică.

„Cred că adevăratul respect pe care îl putem arăta celor care și-au sacrificat viața și sănătatea pentru România este să nu uităm ce au făcut pentru această țară, dar și să avem responsabilitatea de a construi mai departe. Să transformăm experiența, munca și resursele acestei regiuni în premisele unei noi dezvoltări”, a transmis ministrul Energiei.

La rândul său, ministrul Mediului, Natalia Intotero, a vorbit despre responsabilitatea autorităților față de comunitățile miniere și despre necesitatea refacerii zonelor degradate de activitățile extractive.

„La Livezeni, ne plecăm cu respect în fața celor care nu s-au mai întors acasă și suntem alături de familiile care le păstrează vie amintirea. Pentru Valea Jiului, mineritul înseamnă și o istorie de familie, de solidaritate și de muncă grea, transmisă între generații. Avem datoria să păstrăm această memorie și să avem grijă de oamenii de aici”, a declarat Natalia Intotero.

Ministrul a mai precizat că tranziția energetică trebuie să le ofere locuitorilor din Valea Jiului perspective de dezvoltare în propriile comunități.

Cele două ministere au reafirmat importanța protejării vieții și sănătății angajaților din minerit, precum și necesitatea integrării intereselor comunităților miniere în deciziile privind viitorul economic și energetic al regiunii.