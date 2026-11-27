Primăria Capitalei anunță, vineri, că a început montarea stațiilor de încărcare pentru autobuzele electrice în trei depouri din București. Este vorba despre 55 de stații la Depoul Berceni, 52 la Bujoreni și 15 la Bucureștii Noi.

Potrivit PMB, proiectul va fi finalizat până la sfârșitul anului și este finanțat din fonduri europene, bani pe care municipalitatea i-ar fi pierdut dacă nu respecta termenul.

„Am început montarea stațiilor de încărcare pentru autobuzele electrice! Vom avea 55 la Depoul Berceni, 52 la Bujoreni și 15 la Bucureștii Noi. Lucrările au avansat rapid de la o săptămână la alta. Până acum, am turnat canivourile și am finalizat fundațiile, am tras cablurile electrice pentru alimentarea stațiilor și am lucrat la modernizarea platformelor de garare”, a transmis Primăria Capitalei pe pagina de Facebook.

La Depoul Berceni au fost deja montate 25 de stații de încărcare, iar platforma este finalizată în proporție de 70%. La Bucureștii Noi, platforma este gata în totalitate, iar în prezent se montează stațiile.

„La Depoul Bujoreni, se lucrează la platformă, iar stațiile se vor monta săptămâna viitoare”, a mai transmis Primăria Capitalei.

Municipalitatea susține că proiectul va fi gata până la sfârșitul anului, conform calendarului, pentru a nu pierde finanțarea europeană.

„Așa cum am promis, vom avea gata acest important proiect până la finalul anului. Este finanțat cu fonduri europene, bani pe care i-am fi pierdut dacă nu ne încadram în termen”, se mai arată în mesajul PMB.