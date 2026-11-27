Minivacanța de 1 Decembrie: Nouă spitale din Capitală vor asigura urgențele. Unde se pot adresa pacienții

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) București a anunțat faptul că nouă spitale din București vor asigura asigura asistența medicală de urgență în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie.