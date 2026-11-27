Direcția de Sănătate Publică București a anunțat că nouă spitale pentru adulţi şi copii, precum şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în minivacanța de 1 decembrie.
Concret, următoarele unități medicale vor funcționa pentru urgenţe:
- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00;
- Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00;
- Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99;
- Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;
- Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25;
- Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri – tel: 021/224.09.47;
- Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;
- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;
- Spitalul Clinic de Urgenţă Copii „M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26.
Potrivit, Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti va avea program normal de lucru pe 30 noiembrie și 1 decembrie, asigurând inclusiv eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările populaţiei vor fi preluate la 112.