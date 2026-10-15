Bolojan, discuții la Bruxelles cu Ursula von der Leyen și Manfred Weber despre bugetul UE, energie și securitatea Mării Negre

Bolojan a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook după reuniune, că România urmărește creșterea competitivității economice, reducerea costurilor cu energia și întărirea securității la frontiere, obiective pentru care este necesară cooperarea la nivel european.

„Astăzi, la Bruxelles, am participat la Summitul Partidului Popular European, unde am discutat cu Manfred Weber, Ursula von der Leyen și ceilalți lideri europeni despre prioritățile României și despre soluțiile de care Europa are nevoie în această perioadă”, a afirmat premierul interimar.

„România are nevoie de o economie mai competitivă, de energie la prețuri mai bune și de mai multă siguranță la granițele sale. Acestea sunt obiective pentru care trebuie să lucrăm împreună, atât la nivel național, cât și european”, a adăugat Bolojan.



Bolojan: Nu s-a ajuns încă la un consens privind viitorul buget al UE

Viitorul buget al Uniunii Europene s-a numărat printre principalele teme discutate la Bruxelles. Bolojan a precizat că nu există încă un consens și a prezentat domeniile pentru care România susține o finanțare europeană adecvată.

„În privința viitorului buget al Uniunii Europene, încă nu s-a ajuns la un consens. Susținem finanțarea adecvată a politicii de coeziune și a agriculturii, dar și investițiile în infrastructura de transport, în rețele energetice și în mobilitatea militară. Pentru România, aceste fonduri înseamnă dezvoltare și reducerea decalajelor dintre regiuni”, a transmis premierul interimar.

Discuțiile au vizat și problema prețurilor la energie, despre care Bolojan a afirmat că are efecte directe asupra populației și mediului economic.

„Avem nevoie de soluții pentru reducerea costurilor pe termen scurt, dar și de investiții care să ne asigure mai multă independență energetică pe termen lung”, a arătat el.

Gazele din Marea Neagră și energia nucleară, pe agenda discuțiilor

Bolojan a susținut că România poate avea un rol important în sectorul energetic european prin exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, dezvoltarea energiei nucleare și modernizarea infrastructurii.

„România are un rol important de jucat în acest domeniu. Dezvoltarea gazelor naturale din Marea Neagră, investițiile în energia nucleară și modernizarea infrastructurii ne pot consolida poziția în Europa. Din 2027, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Trebuie să valorificăm acest potențial în beneficiul economiei noastre și al securității energetice europene”, a afirmat premierul interimar.

Securitatea Mării Negre și Flancul Estic

Situația de securitate din regiunea Mării Negre a reprezentat o altă temă a reuniunii. Bolojan a invocat atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României și a susținut întărirea capacităților de supraveghere și apărare.

„Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României, inclusiv în apele teritoriale, arată că trebuie să ne întărim capacitățile de supraveghere și apărare și să cooperăm mai strâns cu partenerii europeni. România susține consolidarea Flancului Estic”, a transmis el.

Bolojan le-a prezentat liderilor europeni și situația politică din România

Premierul interimar a precizat că, în cadrul discuțiilor de la Bruxelles, a prezentat și situația politică internă, în contextul formării viitorului Guvern.

„România are probleme urgente de rezolvat. Bugetul, cheltuielile publice și investițiile nu pot rămâne blocate din cauza crizei politice. PNL va rămâne în opoziție și vom evalua activitatea viitorului guvern în funcție de măsurile pe care le ia și de rezultatele acestora”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că liberalii vor susține măsurile pe care le consideră benefice pentru țară și se vor opune celor care nu respectă angajamentele asumate.

„Vom continua dialogul cu partenerii noștri europeni pentru a susține interesele României și pentru a contribui la deciziile care influențează dezvoltarea și securitatea țării noastre”, a încheiat Bolojan.