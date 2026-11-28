Stefan Wijkamp are o mustață tunsă și o cărare laterală, exact ca Hitler, care a ucis fără milă milioane de evrei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit Mirror, bărbatul sosit la Tribunalul Districtual din Münster purtând o haină lungă de piele și o cravată cu o insignă de floarea-soarelui, folosită cândva de trupele de munte Waffen-SS.

Instanța a aflat că olandezul, în vârstă de 59 de ani, a declarat că „dragostea mea pentru Germania este pentru Adolf Hitler”.

De asemenea, el l-a descris pe fostul dictator nazist drept o „minune a lumii fără egal”, „briliant” și un „geniu”.

Wijkamp, ​​poreclit Hitlerul olandez, a apărut vineri în fața instanței în încercarea de a contesta o hotărâre penală emisă în urmă cu patru luni de aceeași instanță în urma comentariilor sale.

O înregistrare video cu comentariile lui Wijkamp, ​​în care acesta a folosit termenul „Heil Hitler”, a fost difuzată instanței.

„Este absolut clar, fără nicio îndoială, că inculpatul l-a glorificat public pe Hitler și, prin urmare, a tulburat liniștea publică. O pedeapsă cu închisoarea este absolut necesară”, a spus im Jander, de la biroul procurorului.

Pe lângă condamnarea la închisoare cu suspendare, sosia lui Hitler a fost obligat și să plătească o amendă de 1.000 de euro și cheltuieli de judecată, potrivit sursei citate.