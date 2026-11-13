Doi români aflați în Yemen, repatriați de urgență. Avertismentul MAE: „Părăsiți țara imediat”

Doi români au fost repatriați de autorități vineri. Ei se aflau în Yemen, unde Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie de nivel maxim, însoțită de mesajul: „Părăsiți imediat țara”.

Cei doi s-au întors înapoi în România prin Egipt. La operațiunea de repatriere au colaborat atât Ministerul Afacerilor Externe, cât și Ambasada României din Regatul Hașemit al Iordaniei, care asigură intervențiile și la nivelul Yemenului, unde țara noastră nu are o autoritate consulară.

„Reprezentanții misiunii diplomatice au menținut legătura în permanență cu persoanele în cauză și cu autoritățile străine competente, au eliberat documentele de călătorie necesare și au facilitat achiziționarea biletelor de avion către România”, a mai transmis MAE.

Cum au călătorit românii către casă

Ambasada României la Amman a sprijinit trecerea frontierei cu Egiptul și a acordat documentele necesare. Mai mult, cei doi români au beneficiat de asistență și în achiziționarea biletelor de avion.

Ajunși în Egipt, cei doi cetățeni români au fost ajutați de Ambasada României din Cairo, pentru a tranzita cu bine aeroportul către zborul de legătură.

Ce se întâmplă în Yemen. Avertisment de călătorie de nivel 9/9

Conflictul dintre rebelii Houthi și Guvernul Yemenului ia amploare, iar cetățenii români au fost încurajați să părăsească de urgență țara și să apeleze la autoritățile competente din regiune pentru ajutor diplomatic.

Mișcarea houthi, susținută de Iran, controlează capitala Yemenului, Sanaa, din 2014. Arabia Saudită a intervenit militar în conflict în 2015, în fruntea unei coaliții care sprijină guvernul yemenit recunoscut internațional.