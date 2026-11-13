Luptă pentru putere în Israel. Rivalul lui Netanyahu îl acuză că instigă la ură împotriva arabilor

Liderul partidului Yashar, Gadi Eisenkot, a lansat vineri acuzații dure la adresa premierului israelian Benjamin Netanyahu, susținând că acesta și apropiații săi desfășoară o campanie rasistă împotriva cetățenilor arabi ai Israelului. Declarațiile, relatate de The Times of Israel, au fost făcute în timpul negocierilor pentru formarea unui nou guvern.

Eisenkot, desemnat duminică să formeze viitorul executiv, a promis că va analiza toate variantele posibile pentru constituirea unui „guvern de urgență”, deși se confruntă cu opoziție chiar în interiorul propriului bloc politic.

Negocierile pentru noul guvern, blocate de problema partidelor arabe

Alegerile parlamentare din 27 octombrie nu au oferit niciuneia dintre principalele tabere politice o majoritate suficientă pentru formarea guvernului.

Blocul condus de Eisenkot deține 48 de mandate în Knesset, parlamentul israelian, față de cele 46 ale taberei Netanyahu. Pentru obținerea majorității sunt necesare 61 de locuri.

Cele două formațiuni arabe, Ra’am și Joint List, care reprezintă interesele cetățenilor arabi ai Israelului, controlează împreună 19 mandate și se opun, la rândul lor, lui Netanyahu. Sprijinul acestora ar putea permite constituirea unei majorități parlamentare, însă o parte dintre aliații lui Eisenkot refuză o coaliție dependentă de voturile parlamentarilor arabi.

Potrivit sursei citate, unul dintre deputații partidului Yashar a amenințat că va demisiona dacă formațiunea acceptă o asemenea alianță. Eisenkot a minimalizat însă riscul unei plecări, afirmând că îl cunoaște pe parlamentar și familia acestuia de 30 de ani.

„Știu că are încredere în mine și în deciziile pe care le-am luat și pe care le voi lua în continuare. Acest lucru nu mă îngrijorează”, a declarat liderul Yashar.

Eisenkot îl acuză pe Netanyahu că alimentează o campanie rasistă

Liderul desemnat să formeze guvernul a denunțat o campanie de intimidare îndreptată împotriva parlamentarilor partidului său și a familiilor acestora.

Potrivit lui Eisenkot, mai mulți deputați au primit mii de mesaje insultătoare, inclusiv amenințări și îndemnuri la violență. Printre persoanele vizate se numără și membri ai unor familii care și-au pierdut apropiații în conflictele armate.

Eisenkot l-a acuzat direct pe premierul Benjamin Netanyahu că încurajează ostilitatea față de populația arabă din Israel.

„Este o campanie rasistă și violentă de delegitimare, alimentată de premierul în exercițiu și de apropiații săi din motive politice”, a afirmat acesta.

„Cetățenii arabi ai Israelului fac parte din istoria și identitatea israeliană. Încercarea de a-i marginaliza și de a arunca suspiciuni asupra lor ca grup este un act care subminează statul. Este o insultă la adresa Declarației de Independență și a valorilor de care suntem mândri ca stat evreu și democratic”, a adăugat Eisenkot, referindu-se la documentul adoptat în 1948, prin care a fost proclamat statul Israel și care garantează egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, indiferent de religie, rasă sau sex.

Avertisment pentru Netanyahu privind securitatea Israelului

Eisenkot a anunțat că a participat joi la o ședință de informare privind securitatea Israelului, susținută de premierul Benjamin Netanyahu. Deși nu a dezvăluit informațiile prezentate, el a declarat că situația de securitate a țării și tensiunile politice interne impun un control atent asupra activității guvernului în perioada în care se negociază formarea unui nou executiv.

„Pentru mine, securitatea Israelului este mai presus de orice alte considerente. Ea nu trebuie niciodată exploatată în scopuri politice”, a avertizat Eisenkot.

Acesta a anunțat că negocierile pentru formarea noului executiv continuă și că a contactat toate facțiunile parlamentare, precum și deputați individuali care ar putea susține programul său politic.

Printre condițiile formulate se numără recunoașterea Israelului ca stat evreu și democratic, respectarea Declarației de Independență, serviciul obligatoriu pentru toți cetățenii, sub formă militară, națională sau civilă, și recunoașterea Hamas ca organizație teroristă, alături de angajamentul privind eliminarea capacităților sale militare și de guvernare.

„Mă bucur să anunț că facem progrese în discuțiile cu partenerii noștri, în timp ce continuăm să explorăm toate opțiunile disponibile. Abordez acest proces cu un angajament sincer de a forma un guvern puternic și stabil sub conducerea mea. Nu există altă alternativă”, a declarat Eisenkot.

Opoziția vrea să anuleze reforma prin care Netanyahu a încercat să limiteze puterile Curții Supreme

Eisenkot a anunțat că blocul său încearcă să preia conducerea comisiilor parlamentare și să promoveze înființarea unei comisii de anchetă privind atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, precum și anularea reformei justiției promovate de guvernul Netanyahu. Reforma urmărea limitarea puterilor Curții Supreme și acordarea unui control mai mare politicienilor asupra numirii judecătorilor. Modificările au provocat proteste de amploare în Israel, criticii avertizând că acestea slăbesc independența justiției.

„Zilele în care guvernul în exercițiu putea acționa cu o putere necontrolată și abuzivă s-au încheiat. Knessetul va redeveni casa întregii națiuni”, a declarat Eisenkot.