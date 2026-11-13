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Tentativă de asasinat la Moscova. Fost consilier al unui politician ucrainean pro-rus, grav rănit după explozia unei bombe amplasate sub scaunul mașinii

Un fost consilier al unui politician pro-rus a fost rănit vineri, în Moscova, în urma exploziei unei bombe care a fost amplasată sub scaunul mașinii în care se afla. El a fost transportat la spital în urma exploziei. Este a doua explozie de acest gen din țară în decurs de două zile.
Tentativă de asasinat la Moscova. Fost consilier al unui politician ucrainean pro-rus, grav rănit după explozia unei bombe amplasate sub scaunul mașinii
Sursa foto: captură video X/Jay in Kyiv
Diana Nunuț
13 nov. 2026, 17:57, Știri externe
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Un fost consilier al unui politician pro-rus a fost rănit vineri, în Moscova, în urma exploziei unei bombe care a fost amplasată sub scaunul mașinii în care se afla. Potrivit Reuters și CNN, este vorba despre Serghei Zavorotnîi, fost consilier principal al lui Mykola Azarov, care a fost premier al Ucrainei în perioada 2010-2014.

Fostul consilier a fost transportat la spital în urma exploziei. The Guardian notează, citând presa rusă, că Zavorotnîi s-ar afla în comă indusă după ce și-ar fi pierdut brațul stâng în urma exploziei, care i-ar fi provocat, de asemenea, o comoție cerebrală, fracturi la coaste și alte leziuni.

Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat că incidentul este investigat.

Evenimentul de vineri este al doilea de acest fel din această săptămână. Joi, un membru al armatei ruse a fost ucis de o mașină-capcană la Sankt Petersburg.

Surse ucrainene și-au asumat responsabilitatea în unele cazuri, în timp ce în altele au negat implicarea.

Nu este prima tentativă de asasinat care are loc în capitala rusă. Moscova a acuzat Ucraina de asasinatele anterioare ale unor înalți oficiali militari și ale unor persoane legate de Rusia.

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